Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Daily Collection Licuadora
Descontinuado
Asistencia técnica
HR2000/70
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Important Information Manual Philips Daily Collection Blender - English (US)
Esta licuadora de Philips contiene un motor de 350 W, una jarra de 1,5 L y una cuchilla de 5 hojas para obtener excelentes resultados. Licuar ahora es mucho más fácil.
Todas (8)
¿Puedo utilizar el aparato para moler granos de café, nuez moscada, etc.?
¿Cual es la función de la tapa pequeña?
¿Puedo echar ingredientes hirviendo en la jarra de la batidora?
¿Cuál es la manera más sencilla de limpiar la jarra de la batidora?
¿Cómo puedo evitar las salpicaduras durante la mezcla?
Todos los ingredientes se han pegado a las paredes de la jarra y la cuchilla no llega a tocarlos.
Sale espuma de la batidora. ¿Qué he hecho mal?
¿Por qué los zumos de frutas o la leche de soja contienen mucha pulpa o muchas pieles?
La jarra de la batidora gotea. ¿Qué debo hacer?
La batidora de Philips se bloquea durante el procesamiento