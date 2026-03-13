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Manuales y documentación

Important Information Manual Philips Daily Collection Blender - English (US)

  • PDF archivo, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Esta licuadora de Philips contiene un motor de 350 W, una jarra de 1,5 L y una cuchilla de 5 hojas para obtener excelentes resultados. Licuar ahora es mucho más fácil.

  • PDF archivo
  • 29 March 2026

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