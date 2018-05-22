Descontinuado
HR2095/90
700 W
Jarra de vidrio de 2 l
con espátula
ProBlend 6
La jarra de 2 l está fabricada con vidrio de alta calidad resistente a los rayones y permite procesar ingredientes calientes.
Botón de pulso para controlar el funcionamiento que desee y botón de batido para preparar el batido de mejor sabor presionando una vez.
Potente motor de 700 W para batir, mezclar y triturar de manera eficaz.
Premios
3.0
de 5
7
Opiniones
Colina
22/05/2018
Chile
Buen equipo
Se me partió el vaso y necesito uno me ha costado conseguirle. A donde me tengo que comunicar para poder comprar uno nuevo. Gracias me encuentro en Temuco, Chile
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2095/90 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2095/90 Licuadora
Cooonny
13/06/2020
Chile
Buen producto
Es un buen producto, no se sale el líquido por abajo y la tengo hace años. La forcé en una ocasión y se apagado por seguridad y después siguió funcionando normalmente.
Ventajas
Boton pica hielo
Contras
Podría tener mas potencia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2095/90 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2095/90 Licuadora
Ysantacruz
19/05/2020
Peru
Comprador verificado
El producto es bueno, pero duró poco tiempo
Hola, el productos al principio funcionó fantástico, pero en menos de un año, empezó a chorrear los líquidos y se movía la pieza del centro. Contacté a atención al cliente, pero lamentablemente mi garantía venció. Asimismo, no contaban con el repuesto, lo quería comprar pero no llega hasta este momento. Volví a contactar a la tienda y no responden, porque cambiaron de proveedor, ahora creo que es Imaco. Me da mucha pena haberla usado solo un año y no poder repararla.
Contras
Tiene poca vida útil
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2095/90 Licuadora
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2095/90 Licuadora
En comparación con la licuadora número uno HR2094 de Philips