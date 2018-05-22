ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos
  • El mejor licuado sin trozos

Descontinuado

Avance CollectionLicuadora

HR2095/90

3
| (7) Opiniones

1 premio

El mejor licuado sin trozos
La licuadora Philips con ProBlend 6 y motor de 700 W puede licuar casi todo, desde frutas y verduras hasta hielo. Su función multivelocidad permite licuar, triturar y cortar para obtener un licuado perfectamente homogéneo y la consistencia que desee.
Ver todos los beneficios

Tecnología ProBlend 6 para un resultado hasta un 50 % más fino*.

El mejor licuado sin trozos

  • 700 W

  • Jarra de vidrio de 2 l

  • con espátula

  • ProBlend 6

Máximo 2 l (con alimentos 1,5 l), jarra de vidrio de alta calidad

Máximo 2 l (con alimentos 1,5 l), jarra de vidrio de alta calidad

La jarra de 2 l está fabricada con vidrio de alta calidad resistente a los rayones y permite procesar ingredientes calientes.

Botón de un solo toque y batido

Botón de un solo toque y batido

Botón de pulso para controlar el funcionamiento que desee y botón de batido para preparar el batido de mejor sabor presionando una vez.

Potente motor de 700 W

Potente motor de 700 W

Potente motor de 700 W para batir, mezclar y triturar de manera eficaz.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image VRS_AWARD-612378

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 5

7

Opiniones

3

22/05/2018

Chile

Chile

Buen equipo

Se me partió el vaso y necesito uno me ha costado conseguirle. A donde me tengo que comunicar para poder comprar uno nuevo. Gracias me encuentro en Temuco, Chile

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2095/90 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2095/90 Licuadora

13/06/2020

Chile

Chile

Buen producto

Es un buen producto, no se sale el líquido por abajo y la tengo hace años. La forcé en una ocasión y se apagado por seguridad y después siguió funcionando normalmente.

Ventajas

Boton pica hielo

Contras

Podría tener mas potencia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2095/90 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2095/90 Licuadora

19/05/2020

Peru

Peru

Comprador verificado

El producto es bueno, pero duró poco tiempo

Hola, el productos al principio funcionó fantástico, pero en menos de un año, empezó a chorrear los líquidos y se movía la pieza del centro. Contacté a atención al cliente, pero lamentablemente mi garantía venció. Asimismo, no contaban con el repuesto, lo quería comprar pero no llega hasta este momento. Volví a contactar a la tienda y no responden, porque cambiaron de proveedor, ahora creo que es Imaco. Me da mucha pena haberla usado solo un año y no poder repararla.

Contras

Tiene poca vida útil

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2095/90 Licuadora

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2095/90 Licuadora

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. En comparación con la licuadora número uno HR2094 de Philips