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¿Cual es la función de la tapa pequeña?
¿Puedo echar ingredientes hirviendo en la jarra de la batidora?
¿Para qué sirve la espátula de mi batidora de Philips?
¿Cuál es la manera más sencilla de limpiar la jarra de la batidora?
¿Cómo puedo evitar las salpicaduras durante la mezcla?
La espátula se ha dañado al remover los ingredientes en la jarra. ¿Qué puedo hacer?
Todos los ingredientes se han pegado a las paredes de la jarra y la cuchilla no llega a tocarlos.
Cuando limpio la batidora con el turbo o con la función de limpieza rápida, el agua salpica. ¿Qué puedo hacer?
Sale espuma de la batidora. ¿Qué he hecho mal?
La jarra de la batidora gotea. ¿Qué debo hacer?
La batidora se calienta. ¿Qué debo hacer?
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