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  • Batido verde más suave en segundos
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Descontinuado

Viva CollectionLicuadora

HR2165/00

3

| (2) Opiniones

Batido verde más suave en segundos

La licuadora Viva Collection de Philips cuenta con un motor de 600 W, una jarra de 2 l y una cuchilla ProBlend 5 que se combinan para crear el resultado final perfecto en la preparación de batidos y alimentos. Facilita los licuados más difíciles.

Ver todos los beneficios

Menos trozos con la tecnología ProBlend 5*

Batido verde más suave en segundos

  • 600 W

  • Jarra de plástico de 2 l

  • Varias velocidades y función Pulse

  • ProBlend 5

Potente motor de 600 W

Potente motor de 600 W

Potente motor de 600 W para licuar y mezclar fácilmente.

Cuchilla ProBlend de 5 hojas en forma de estrella para licuar y mezclar de manera eficaz

Cuchilla ProBlend de 5 hojas en forma de estrella para licuar y mezclar de manera eficaz

Cuchilla ProBlend de 5 hojas en forma de estrella para licuar y mezclar de manera eficaz.

Jarra grande resistente a roturas para batidos que puede compartir

Jarra grande resistente a roturas para batidos que puede compartir

Evite los quiebres con esta jarra de plástico reforzado. La jarra grande de 2 litros tiene una capacidad de procesamiento de 1,5 litros para batidos que puede compartir.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.0

de 5

2

Opiniones

4
3
2

14/06/2016

España

España

Comprador verificado

Perfecta para mi cocina!

Rápida, fácil de limpiar y preciosa. Me ha encantado!

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2162/00 Batidora

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2162/00 Batidora

10/04/2017

España

España

Desepcionado

Mentre que lo usaba a velocidad minima las cuchillas se salieron y toda la crema de verdura salir' pa fuera y entro' todo en el motor. Así que tuve que tirarlo a la basura. Por DOS veces

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2162/00 Batidora

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Avisos legales

  1. En comparación con la licuadora Daily Collection HR2100 de Philips