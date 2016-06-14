Descontinuado
HR2165/00
Batido verde más suave en segundos
La licuadora Viva Collection de Philips cuenta con un motor de 600 W, una jarra de 2 l y una cuchilla ProBlend 5 que se combinan para crear el resultado final perfecto en la preparación de batidos y alimentos. Facilita los licuados más difíciles.
600 W
Jarra de plástico de 2 l
Varias velocidades y función Pulse
ProBlend 5
Potente motor de 600 W para licuar y mezclar fácilmente.
Cuchilla ProBlend de 5 hojas en forma de estrella para licuar y mezclar de manera eficaz.
Evite los quiebres con esta jarra de plástico reforzado. La jarra grande de 2 litros tiene una capacidad de procesamiento de 1,5 litros para batidos que puede compartir.
3.0
de 5
2
Opiniones
Estibona
14/06/2016
España
Comprador verificado
Perfecta para mi cocina!
Rápida, fácil de limpiar y preciosa. Me ha encantado!
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2162/00 Batidora
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2162/00 Batidora
Roberto54
10/04/2017
España
Desepcionado
Mentre que lo usaba a velocidad minima las cuchillas se salieron y toda la crema de verdura salir' pa fuera y entro' todo en el motor. Así que tuve que tirarlo a la basura. Por DOS veces
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2162/00 Batidora
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2162/00 Batidora
En comparación con la licuadora Daily Collection HR2100 de Philips