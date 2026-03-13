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Viva Collection Licuadora
Descontinuado
Asistencia técnica
HR2165/00
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Eco passport Philips Viva Collection Blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Blender HR2165/00 - English (US)
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¿Puedo echar ingredientes hirviendo en la jarra de la batidora?
¿Cuál es la manera más sencilla de limpiar la jarra de la batidora?
La batidora de Philips se bloquea durante el procesamiento
Mi batidora Philips no funciona