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Descontinuado

Viva CollectionLicuadora

HR2170/50

3.3
| (3) Opiniones
Productos variados y frescos todos los días
Esta batidora de Philips le permite disfrutar de una variedad de productos frescos cada día. Prepare sus propios jugos frescos, sopas caseras o batidos nutritivos. Con 600 W de potencia y posiciones de velocidad variables, las posibilidades son ilimitadas.
Ver todos los beneficios

Prepare deliciosos licuados, exquisitas sopas y jugos saludables

Productos variados y frescos todos los días

  • 600 W

  • Jarra de vidrio de 2 L

  • Velocidad variable

  • Botón para hielo

La jarra de vidrio de alta calidad evita rayaduras y olores

Sin rayones ni olores con esta jarra de vidrio de alta calidad.

Cuchillas dentadas ultraafiladas y duraderas

Cuchillas dentadas ultraafiladas y duraderas

Triture y mezcle a la perfección con las cuchillas ultraafiladas de larga duración.

Cuchillas desmontables

Cuchillas desmontables

Quite las cuchillas de la jarra para limpiarla de manera fácil y eficaz.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.3

de 5

3

Opiniones

5
3
1

11/01/2017

Chile

Chile

si la recomiendo pero jamas la presten

es buena exelente pero en chile no encuentro la jarra la preste y la rompieron , y no logro encontrar el repuesto es lo unico malo la tengo 3 años y la preste y le rompieron la jarra y no tengo como reponerla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2170/50 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2170/50 Licuadora

21/09/2019

Peru

Peru

Comprador verificado

Necesidad de Repuesto

Excelente producto pero necesito un repuesto y me dicen que ya no hay disponible.

Contras

Falta de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2170/50 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2170/50 Licuadora

19/05/2015

Peru

Peru

cuchilla sin repuesto

la licuadora en general es vacan pero la cuchilla se malogro y no hay repuesto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2170/50 Licuadora

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