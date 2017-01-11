Descontinuado
HR2170/50
600 W
Jarra de vidrio de 2 L
Velocidad variable
Botón para hielo
Sin rayones ni olores con esta jarra de vidrio de alta calidad.
Triture y mezcle a la perfección con las cuchillas ultraafiladas de larga duración.
Quite las cuchillas de la jarra para limpiarla de manera fácil y eficaz.
3.3
de 5
3
Opiniones
leslie38
11/01/2017
Chile
si la recomiendo pero jamas la presten
es buena exelente pero en chile no encuentro la jarra la preste y la rompieron , y no logro encontrar el repuesto es lo unico malo la tengo 3 años y la preste y le rompieron la jarra y no tengo como reponerla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2170/50 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
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Cesar_h
21/09/2019
Peru
Comprador verificado
Necesidad de Repuesto
Excelente producto pero necesito un repuesto y me dicen que ya no hay disponible.
Contras
Falta de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2170/50 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
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snark
19/05/2015
Peru
cuchilla sin repuesto
la licuadora en general es vacan pero la cuchilla se malogro y no hay repuesto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2170/50 Licuadora
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