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¿Cual es la función de la tapa pequeña?
¿Puedo echar ingredientes hirviendo en la jarra de la batidora?
¿Puedo lavar todas las piezas desmontables en el lavavajillas?
¿Cuál es la manera más sencilla de limpiar la jarra de la batidora?
¿Cómo puedo evitar las salpicaduras durante la mezcla?
Todos los ingredientes se han pegado a las paredes de la jarra y la cuchilla no llega a tocarlos.
Sale espuma de la batidora. ¿Qué he hecho mal?
La jarra de la batidora gotea. ¿Qué debo hacer?
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