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  • Standard Product Photo Philips Jamie Oliver Blender
  • Standard Product Photo Philips Jamie Oliver Blender

Descontinuado

Batidora Jamie Oliver

HR2172/00

2.5

| (2) Opiniones

Fabricada para mezclar, hecha para durar

"Las licuadoras no tienen que ser complicadas: prácticamente todo se reduce a la velocidad. Eso es lo que combina sabores y proporciona texturas suaves. Utilizo la mía para todo, desde masas hasta salsas, sopas y batidos". Jamie O.

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Con cuchilla de 5 hojas recubierta de titanio ultra afilado

Fabricada para mezclar, hecha para durar

  • 600 W

  • Jarra de vidrio de gran calidad 2 L

Tecnología ProBlend 5 con potencia para batir óptima

Tecnología ProBlend 5 con potencia para batir óptima

La innovadora tecnología ProBlend 5 con potencia para batir óptima garantiza unos resultados finos y suaves.

Dos velocidades y una posición de pulso

Dos velocidades y una posición de pulso

Este aparato Jamie Oliver de Philips incluye un control giratorio fácil de utilizar: seleccione 1 para la velocidad mínima y 2 para la velocidad máxima. La posición de pulso es perfecta para picar hielo o asegurarse de que los ingredientes se juntan antes de mezclarlos.

Cuchillas de 5 hojas con filo de sierra duraderas y revestidas de titanio

Cuchillas de 5 hojas con filo de sierra duraderas y revestidas de titanio

La nueva batidora Jamie Oliver de Philips incluye cuchillas revestidas de titanio súper duras, lo que garantiza que las cuchillas con filo de sierra se mantienen afiladas durante más tiempo. Gracias a la cuchilla de 5 hojas, no le llevará apenas tiempo preparar masas, salsas y batidos, por lo que los padres ocupados pueden estar seguros de que los platos que ponen en la mesa cada noche de la semana son saludables y deliciosos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.5

de 5

2

Opiniones

5
3
2

28/08/2013

España

España

buen producto

aunque no aporta nada nuevo al mundo de las batidoras

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR2172/00 Jamie Oliver Blender

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR2172/00 Jamie Oliver Blender

11/07/2016

Chile

Chile

EN RESUMEN MALA

no tiene potencia, las aspas cero filo, no cortan nada. No lo recomiendo en absoluto.

Esta reseña se realizó para HR2172/00 Batidora Jamie Oliver

Esta reseña se realizó para HR2172/00 Batidora Jamie Oliver

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