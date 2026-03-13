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Preparación de alimentos
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Batidora Jamie Oliver
Descontinuado
Asistencia técnica
HR2172/00
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Consumer Care Book Philips Jamie Oliver Blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Jamie Oliver Blender HR2172/00 - English (US)
Todas (5)
¿Puedo lavar todas las piezas desmontables en el lavavajillas?
¿Puedo echar ingredientes hirviendo en la jarra de la batidora?
¿Cuál es la manera más sencilla de limpiar la jarra de la batidora?
¿Cómo se guarda el cable?
¿Cómo puedo agregar ingredientes cuando la batidora está funcionando?
¿Por qué no funciona la batidora?
¿Por qué los zumos de frutas o la leche de soja contienen mucha pulpa o muchas pieles?
La jarra de la batidora gotea. ¿Qué debo hacer?
La batidora de Philips se bloquea durante el procesamiento
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