Descontinuado
HR2200/81
Sopas, compotas y batidos preparados fácilmente
La SoupMaker de Philips cuenta con 5 programas preestablecidos que le brindan una versatilidad definitiva. Con ella puede preparar sopas con o sin trozos, compotas y batidos. También puede utilizarla como una licuadora normal. Nunca ha sido tan fácil preparar sus recetas caseras favoritas.
1,2 l con 5 programas
Carcasa única de acero inoxidable
Cable de 0.8 m
Folleto con 31 recetas
La SoupMaker de Philips tiene una interfaz de usuario sencilla que consta de 5 ajustes predefinidos.
Con la SoupMaker de Philips puede hacer su sopa favorita en 20 minutos.
3.5
de 5
134
Opiniones
Mjgonzad
14/09/2018
Chile
Recomiendo este producto, sin duda.
Recomiendo este producto sin dudarlo. Me ha servido para preparar sopas y jugos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/81 SoupMaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/81 SoupMaker
Catalinagarra
22/09/2016
Chile
Muy buen Producto
Facil de usar. Cumplio absolutamente todas mis espectativas. Lo utilizo todos los dias al menos una vez al dia. Facil de lavar. Lo recomiendo 100%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/81 SoupMaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/81 SoupMaker
PapáDeAmélie
06/04/2016
Chile
Espectacular producto pero falabella y Paris lo tiene a 54 y 59mil???
Espectacular el producto, aunque no consigo que haga picados. El tema es que en Falabella Y Paris está más caro que el precio que ustedes publicitan?????
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/81 SoupMaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/81 SoupMaker