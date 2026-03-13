ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Viva Collection SoupMaker

Descontinuado

Asistencia técnica

Viva CollectionSoupMaker

HR2200/81

Viva Collection SoupMaker

Descontinuado

Ir a la tienda

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection SoupMaker HR2200/81 - English (US)

  • PDF archivo, 933.2 kB
  • 13 March 2026

La SoupMaker de Philips cuenta con 5 programas preestablecidos que le brindan una versatilidad definitiva. Con ella puede preparar sopas con o sin trozos, compotas y batidos. También puede utilizarla como una licuadora normal. Nunca ha sido tan fácil preparar sus recetas caseras favoritas.

  • PDF archivo
  • 19 October 2026

Preguntas frecuentes

Solución de problemas