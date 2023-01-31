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  • Pique como un chef
  • Pique como un chef
  • Pique como un chef
  • Pique como un chef
  • Pique como un chef
  • Pique como un chef
  • Pique como un chef
  • Pique como un chef
  • Pique como un chef
  • Pique como un chef
  • Pique como un chef
  • Pique como un chef
  • Pique como un chef
  • Pique como un chef

Descontinuado

Viva CollectionOnionChef

HR2505/00

4.9
| (19) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Pique como un chef
Por fin puedes picar como un chef. La picadora OnionChef con tecnología ChopDrop te proporciona unos trozos secos y regulares para cebolla y muchos más ingredientes. Gracias a su cuchilla de velocidad independiente también puedes picar carne y hierbas, entre otros.
Ver todos los beneficios

Pica cebollas, carne y mucho más

Pique como un chef

  • Picadora

  • Tecnología ChopDrop

  • 2 funciones: cortes gruesos y finos

  • Selección automática de velocidad

Tecnología ChopDrop

Tecnología ChopDrop

Philips, que reconoce lo desagradable y difícil que es picar cebollas, ha desarrollado en forma inteligente la tecnología ChopDrop para permitirle picarlas como un chef de una manera sencilla. La cámara de diseño exclusivo mantiene la cebolla en su interior, mientras las tres cuchillas afiladas pican. Una vez que las piezas alcanzan el tamaño óptimo, caen en el recipiente: siempre secas y uniformes. Perfecta para cebollas, pero también para otras verduras, frutas, queso, nueces y más.

Potente motor de 500 W

Potente motor de 500 W

El potente motor de 500 W de la picadora OnionChef de Philips garantiza que pueda picar incluso ingredientes duros de forma rápida y fácil.

Cuchillas afiladas de acero inoxidable

La picadora OnionChef de Philips está equipada con cuchillas afiladas de acero inoxidable. Las tres cuchillas finas con tecnología ChopDrop garantizan un picado seco y uniforme de ingredientes delicados sin aplastarlos. La cuchilla de corte de alta velocidad que se suministra por separado es capaz de triturar incluso ingredientes duros.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.9

de 5

19

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

31/01/2023

Argentina

Argentina

Comprador verificado

El mejor regalo que me hicieron!

Mi reseña va a parecer paga pero juro que no lo es! Jaja! Pedi un pequeño electrodomésticos para navidad que me haga ahorrar tiempo (porque en mi casa yo me encargo de cocinar todos los dias). Y lo conseguí! Ahora corto en trozos la cebolla y la pongo en esta maquinita para que las corte y encima salen todos los trocitos iguales. Lo mismo con la zanahoria! El queso igual. Le puse queso sardo y quedó rayado como los que vienen en paquetitos. Ya no rayo mas con la mano, no me ensucio mas. (Hice guacamole también trozando todo acá: tomate, cebolla. Y con la otra cuchilla hice la salsa con la palta). De verdad que lo recomiendo un 100%.

Ventajas

Los cortes parejos, fácil de limpiar y no hay que hacer fuerza para que funcione.

Contras

Dice que troza tomates pero en realidad los destruye y hay que poner trozos muy chicos de alimentos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2505/00 OnionChef

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2505/00 OnionChef

14/10/2021

Argentina

Argentina

Exelente producto!

La amo! La vengo usando hace 4 meses casi todos los días. La uso para picar cebolla, morron y también pico el ajo con la otra cuchilla. Una genialidad, me simplifica mucho a la hora de cocinar.

Ventajas

Pica en trocitos y no muele

Contras

No le encontré contras. Es ideal para el uso que le quería dar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2505/00 OnionChef

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2505/00 OnionChef

11/08/2020

Argentina

Argentina

El producto es muy práctico

Muy útil para picar vegetales, quesos, nueces, etc., en pocos segundos. Fácil de usar y limpiar.

Ventajas

Resume el trabajo de preparación de las comidas

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2505/00 OnionChef

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2505/00 OnionChef

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