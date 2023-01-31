Descontinuado
Picadora
Tecnología ChopDrop
2 funciones: cortes gruesos y finos
Selección automática de velocidad
Philips, que reconoce lo desagradable y difícil que es picar cebollas, ha desarrollado en forma inteligente la tecnología ChopDrop para permitirle picarlas como un chef de una manera sencilla. La cámara de diseño exclusivo mantiene la cebolla en su interior, mientras las tres cuchillas afiladas pican. Una vez que las piezas alcanzan el tamaño óptimo, caen en el recipiente: siempre secas y uniformes. Perfecta para cebollas, pero también para otras verduras, frutas, queso, nueces y más.
El potente motor de 500 W de la picadora OnionChef de Philips garantiza que pueda picar incluso ingredientes duros de forma rápida y fácil.
La picadora OnionChef de Philips está equipada con cuchillas afiladas de acero inoxidable. Las tres cuchillas finas con tecnología ChopDrop garantizan un picado seco y uniforme de ingredientes delicados sin aplastarlos. La cuchilla de corte de alta velocidad que se suministra por separado es capaz de triturar incluso ingredientes duros.
4.9
de 5
19
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Fer_627
31/01/2023
Argentina
Comprador verificado
El mejor regalo que me hicieron!
Mi reseña va a parecer paga pero juro que no lo es! Jaja! Pedi un pequeño electrodomésticos para navidad que me haga ahorrar tiempo (porque en mi casa yo me encargo de cocinar todos los dias). Y lo conseguí! Ahora corto en trozos la cebolla y la pongo en esta maquinita para que las corte y encima salen todos los trocitos iguales. Lo mismo con la zanahoria! El queso igual. Le puse queso sardo y quedó rayado como los que vienen en paquetitos. Ya no rayo mas con la mano, no me ensucio mas. (Hice guacamole también trozando todo acá: tomate, cebolla. Y con la otra cuchilla hice la salsa con la palta). De verdad que lo recomiendo un 100%.
Ventajas
Los cortes parejos, fácil de limpiar y no hay que hacer fuerza para que funcione.
Contras
Dice que troza tomates pero en realidad los destruye y hay que poner trozos muy chicos de alimentos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2505/00 OnionChef
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2505/00 OnionChef
Majobaridon
14/10/2021
Argentina
Exelente producto!
La amo! La vengo usando hace 4 meses casi todos los días. La uso para picar cebolla, morron y también pico el ajo con la otra cuchilla. Una genialidad, me simplifica mucho a la hora de cocinar.
Ventajas
Pica en trocitos y no muele
Contras
No le encontré contras. Es ideal para el uso que le quería dar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2505/00 OnionChef
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2505/00 OnionChef
Cuervo14
11/08/2020
Argentina
El producto es muy práctico
Muy útil para picar vegetales, quesos, nueces, etc., en pocos segundos. Fácil de usar y limpiar.
Ventajas
Resume el trabajo de preparación de las comidas
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2505/00 OnionChef
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2505/00 OnionChef