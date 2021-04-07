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  • Rápido, fresco y divertido
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Descontinuado

Daily CollectionMinilicuadora

HR2872/00

2
| (1) Resumen
Rápido, fresco y divertido
Con la nueva minibatidora de Philips puede preparar diferentes recetas, como batidos, licuados, sopas, salsas y cocteles. Ya puede disfrutar de todas sus bebidas favoritas en cualquier lugar gracias a la conveniente botella portátil. ¡Disfrute!
Ver todos los beneficios

Batidora compacta con botella portátil “para llevar”

Rápido, fresco y divertido

  • 350 W

  • 0,6 l

  • Accesorio para la botella portátil

Piezas aptas para lavavajillas

Piezas aptas para lavavajillas

Todas las piezas desmontables son aptas para lavavajillas.

Batidora con motor de 350 W de potencia

Batidora con motor de 350 W de potencia

Potencia de 350 W para licuar y mezclar fácilmente.

Transporte sencillo con la botella para licuar y llevar

Transporte sencillo con la botella para licuar y llevar

Gracias a la botella portátil, puede disfrutar de todas sus bebidas en cualquier lugar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.0

de 5

1

Resumen

5
4
3
1

07/04/2021

Peru

Peru

no consigo refacciones

Me pareció un opción excelente pero funcionó bien hasta que el o-ring que va en la parte inferior se desgastó que ajusta el vaso a la base del motor. No hay repuesto y no la puedo usar.

Ventajas

Su tamaño

Contras

La falta de repuestos

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2872/00 Minilicuadora

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2872/00 Minilicuadora

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