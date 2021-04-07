Descontinuado
HR2872/00
350 W
0,6 l
Accesorio para la botella portátil
Todas las piezas desmontables son aptas para lavavajillas.
Potencia de 350 W para licuar y mezclar fácilmente.
Gracias a la botella portátil, puede disfrutar de todas sus bebidas en cualquier lugar.
2.0
de 5
1
Resumen
Plutarco
07/04/2021
Peru
no consigo refacciones
Me pareció un opción excelente pero funcionó bien hasta que el o-ring que va en la parte inferior se desgastó que ajusta el vaso a la base del motor. No hay repuesto y no la puedo usar.
Ventajas
Su tamaño
Contras
La falta de repuestos
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2872/00 Minilicuadora
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2872/00 Minilicuadora