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Preparación de alimentos
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Daily Collection Minilicuadora
Descontinuado
Asistencia técnica
HR2872/00
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Consumer Care Book Philips Daily Collection Mini blender - English (US)
Eco passport Philips Daily Collection Mini blender - English (US)
Todas (3)
¿Puedo echar ingredientes hirviendo en la jarra de la batidora?
¿Cómo puedo evitar las salpicaduras durante la mezcla?
¿Cómo puedo agregar ingredientes cuando la batidora está funcionando?
Sale espuma de la batidora. ¿Qué he hecho mal?
La cuchilla de la batidora de Philips no gira y, por lo tanto, no pica ni bate
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