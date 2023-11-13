Descontinuado
HR3652/00
1400 W
ProBlend 6 3D
Jarra de vidrio de 2 l
Mezcla más fina de frutas y verduras, gracias a nuestro motor de 1400 W.
Desarrollamos nuestra tecnología ProBlend 6 3D para garantizar que todos los ingredientes de su batido estén finamente mezclados, de modo que los nutrientes de frutas, verduras y frutos secos se liberen de la estructura celular y sean fácilmente absorbidos por el cuerpo.
35 000 rpm para obtener una mezcla excelente y batidos más saludables
3.9
de 5
15
Opiniones
jubitza
13/11/2023
Chile
buen producto, lo malo es que no hay repuesto
es un buen producto, pero con el uso se desgata el eje de las cuchillas y el ruido es espantoso, he intentado buscar el repuesto pero es imposible conseguirlo, seria bueno que vendas las piezas ya que es un producto y bueno para pagar tanto y que quede sin uso pasado el año.
Ventajas
excelente producto, deja los licuados muy suaves.
Contras
no hay repuestos para cambiar una vez que se termia la garantía
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR3652/00 Licuadora
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR3652/00 Licuadora
Gatita2
25/09/2020
Chile
Excelente
Es una licuadora muy potente, la compre para preparar mantequilla de maní y es espectacular. Los batidos también quedan fantásticos. El jarro es de vidrio, por lo que es un poco pesado, pero es de excelente calidad y por su material no conserva olores y es fácil de limpiar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR3652/00 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR3652/00 Licuadora
Natycos
12/06/2020
Chile
Perfecta para hacer mantequilla de maní
Pase por tres licuadoras antes de llegar a esta, con las cuales no lograba hacer la mantequilla de mani así que ahora estoy feliz! Además tiene traba de seguridad que no la pone en funcionamiento si no está bien agarrado el vaso y sopapas en la parte inferior para que no se mueva de su lugar con el funcinamiento. El vaso es muy fácil de desmontar para el lavado :) un 7!
Ventajas
Vaso de vidrio fácil de desmontar, potencia y muy linda
Contras
Me gustaría que la tapa del vaso sea más facil de retirar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR3652/00 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR3652/00 Licuadora
Pruebas independientes en laboratorio en comparación con Philips Avance HR2195
Prueba realizada por una agencia independiente de investigación al consumidor entre 100 consumidores con base en una prueba de cuatro semanas en sus hogares en Alemania y Corea del Sur