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  • Un licuado un 50% más fino*
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Descontinuado

Avance CollectionLicuadora

HR3652/00

3.9
| (15) Opiniones
Un licuado un 50% más fino*
Gracias a la tecnología ProBlend 6 3D, 1400 watts de potencia y velocidades de hasta 35 000 RPM, disfrute de batidos más cremosos con la textura y el sabor precisos. Está demostrado que motiva a los usuarios a aumentar la ingesta de frutas y vegetales en su dieta.
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Inspira al 80% de los usuarios a consumir más frutas y verduras*

Un licuado un 50% más fino*

  • 1400 W

  • ProBlend 6 3D

  • Jarra de vidrio de 2 l

Potente motor de 1400 W para obtener mezclas más homogéneas

Potente motor de 1400 W para obtener mezclas más homogéneas

Mezcla más fina de frutas y verduras, gracias a nuestro motor de 1400 W.

Tecnología de mezcla avanzada ProBlend 6 3D

Tecnología de mezcla avanzada ProBlend 6 3D

Desarrollamos nuestra tecnología ProBlend 6 3D para garantizar que todos los ingredientes de su batido estén finamente mezclados, de modo que los nutrientes de frutas, verduras y frutos secos se liberen de la estructura celular y sean fácilmente absorbidos por el cuerpo.

Hasta 35 000 rpm

Hasta 35 000 rpm

35 000 rpm para obtener una mezcla excelente y batidos más saludables

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 5

15

Opiniones

13/11/2023

Chile

Chile

buen producto, lo malo es que no hay repuesto

es un buen producto, pero con el uso se desgata el eje de las cuchillas y el ruido es espantoso, he intentado buscar el repuesto pero es imposible conseguirlo, seria bueno que vendas las piezas ya que es un producto y bueno para pagar tanto y que quede sin uso pasado el año.

Ventajas

excelente producto, deja los licuados muy suaves.

Contras

no hay repuestos para cambiar una vez que se termia la garantía

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR3652/00 Licuadora

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25/09/2020

Chile

Chile

Excelente

Es una licuadora muy potente, la compre para preparar mantequilla de maní y es espectacular. Los batidos también quedan fantásticos. El jarro es de vidrio, por lo que es un poco pesado, pero es de excelente calidad y por su material no conserva olores y es fácil de limpiar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR3652/00 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

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12/06/2020

Chile

Chile

Perfecta para hacer mantequilla de maní

Pase por tres licuadoras antes de llegar a esta, con las cuales no lograba hacer la mantequilla de mani así que ahora estoy feliz! Además tiene traba de seguridad que no la pone en funcionamiento si no está bien agarrado el vaso y sopapas en la parte inferior para que no se mueva de su lugar con el funcinamiento. El vaso es muy fácil de desmontar para el lavado :) un 7!

Ventajas

Vaso de vidrio fácil de desmontar, potencia y muy linda

Contras

Me gustaría que la tapa del vaso sea más facil de retirar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR3652/00 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Pruebas independientes en laboratorio en comparación con Philips Avance HR2195

  2. Prueba realizada por una agencia independiente de investigación al consumidor entre 100 consumidores con base en una prueba de cuatro semanas en sus hogares en Alemania y Corea del Sur