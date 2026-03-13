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¿Cual es la función de la tapa pequeña?
¿Puedo echar ingredientes hirviendo en la jarra de la batidora?
¿Para qué sirve la espátula de mi batidora de Philips?
¿Cuál es la manera más sencilla de limpiar la jarra de la batidora?
¿Cómo puedo agregar ingredientes cuando la batidora está funcionando?
La espátula se ha dañado al remover los ingredientes en la jarra. ¿Qué puedo hacer?
Todos los ingredientes se han pegado a las paredes de la jarra y la cuchilla no llega a tocarlos.
Sale espuma de la batidora. ¿Qué he hecho mal?
La batidora se calienta. ¿Qué debo hacer?
La jarra de la batidora Philips está bloqueada en la unidad motora
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