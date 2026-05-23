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Procesador de cocina Jamie Oliver

HR7782/00

4.8

| (6) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Cocine más rápido

"Utilizo mi procesador de alimentos todos los días. Este pica como un ninja y me permite hacer más rápido cualquier tarea de la cocina, ya sea cortar en rodajas, cortar en tiras o mezclar. Incluso se puede utilizar para preparar rápidamente un helado. Es un utensilio rápido e ideal para la cocina." Jamie O.

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Cuchilla con filo de sierra para el procesador de alimentos

Cocine más rápido

  • 1000 W

  • Recipiente de 3,4 L

  • 8 accesorios

Disco reversible para rallar (fino o grueso)

Disco reversible para rallar (fino o grueso)

Cocinar comidas deliciosas para amigos y familiares no tiene por qué tomar mucho tiempo. Este disco reversible para rallar garantiza que las cebollas, las zanahorias, los calabacines y las papas se rallen en segundos. Es útil para curries, ensaladas, estofados y gratinados, y tal vez sea una excelente manera incorporar más vitaminas y fibras en su dieta.

Doble batidor de tipo balón de metal para claras de huevo y crema

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El doble batidor de tipo balón de metal crea claras de huevo esponjosas y una crema perfectamente batida. Para obtener los mejores resultados, utilice la velocidad 1, que garantiza los resultados más esponjosos. Crear deliciosos postres nunca había sido tan fácil.

Innovador cuchillo dentado para preparar postres congelados rápidos

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Los padres ocupados ahora pueden complacer a sus hijos (o a sí mismos) con postres congelados saludables. Este innovador cuchillo dentado hace "helados" instantáneos de bayas congeladas, yogur y miel en cuestión de segundos. Picar cubitos de hielo también es rápido y sencillo gracias a los bordes dentados.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.8

de 5

6

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

23/05/2026

Chile

Chile

Es maravilloso, ojalá lo vuelvan a producir

Amo mi procesador, lo tengo hace muchos años y sigue tan bueno como cuando lo compré. Exprimo limones para hecer pie de limón, rallo y rebano verduras. Ojalá lo vuelvan a fabricar, sin duda lo recomendaría

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR7782/00 Procesador de cocina Jamie Oliver

Date of Use 2020-02-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR7782/00 Procesador de cocina Jamie Oliver

Date of Use 2020-02-19

31/05/2020

Chile

Chile

El mejor ayudante de cocina

Amo mi procesadora, fue lejos la mejor compra de cocina he que he hecho por su rapidez, facilidad de limpieza y uso. La compre específicamente para ahorrar tiempo en la fabricación de mis comidas y las de mi hijo desde cero ( en el año 2012 estaba en gestación). Gracias a ella puedo realizar todo rico, sano y natural sin estresarme. Desde mantequilla de mani a picar en segundos, mis harinas y helados naturales. Reemplaza al menos 5 máquinas con una gran capacidad y fuerza por lo que hacer salsas naturales y la misma masa de pastas es facilismo. En el año 2015 estuve haciendo un voluntariado en donde entregabamos comida a personas que lo habían perdido todo en un aluvión, a veces no llegaban todos los voluntarios pero mi Jamie Oliver siempre estuvo ahí para picar sacos de cebollas, rallar zanahorias y mucho más. Como buena vegana intento mantener una alimentación saludable libre de procesados y está máquina hace que todo sea posible, cocinar en poco tiempo y delicioso es posible.

Ventajas

5 máquinas en 1, rapidez y eficacia

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR7782/00 Procesador de cocina Jamie Oliver

Date of Use 2018-05-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR7782/00 Procesador de cocina Jamie Oliver

Date of Use 2018-05-30

23/03/2015

Chile

Chile

Mucho Más de lo que Esperaba !!!!

Rápido, Poderoso, cuchilla rebanadora muy versátil (especial para cortar cebolla tajo pluma o Repollo fino). La cuchilla Picadora muele muy bien carne ( aprox 500 grs por vez ) Y ya probé la cuchilla granizadora con un helado que me quedó muy Cremoso. Al amasar un Kilo de harina le costó un poco pero dejó la masa suave, a pesar de que lo hice poco rato para no estresar el Motor. Es mucho mejor de lo que imaginé. Ojalá pronto vendan el accesorio licuador y molinillo, ya lo quiero comprar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR7782/00 Procesador de cocina Jamie Oliver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR7782/00 Procesador de cocina Jamie Oliver

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