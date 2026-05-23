Descontinuado
Cocine más rápido
"Utilizo mi procesador de alimentos todos los días. Este pica como un ninja y me permite hacer más rápido cualquier tarea de la cocina, ya sea cortar en rodajas, cortar en tiras o mezclar. Incluso se puede utilizar para preparar rápidamente un helado. Es un utensilio rápido e ideal para la cocina." Jamie O.
1000 W
Recipiente de 3,4 L
8 accesorios
Cocinar comidas deliciosas para amigos y familiares no tiene por qué tomar mucho tiempo. Este disco reversible para rallar garantiza que las cebollas, las zanahorias, los calabacines y las papas se rallen en segundos. Es útil para curries, ensaladas, estofados y gratinados, y tal vez sea una excelente manera incorporar más vitaminas y fibras en su dieta.
El doble batidor de tipo balón de metal crea claras de huevo esponjosas y una crema perfectamente batida. Para obtener los mejores resultados, utilice la velocidad 1, que garantiza los resultados más esponjosos. Crear deliciosos postres nunca había sido tan fácil.
Los padres ocupados ahora pueden complacer a sus hijos (o a sí mismos) con postres congelados saludables. Este innovador cuchillo dentado hace "helados" instantáneos de bayas congeladas, yogur y miel en cuestión de segundos. Picar cubitos de hielo también es rápido y sencillo gracias a los bordes dentados.
4.8
de 5
6
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Nati1972
23/05/2026
Chile
Es maravilloso, ojalá lo vuelvan a producir
Amo mi procesador, lo tengo hace muchos años y sigue tan bueno como cuando lo compré. Exprimo limones para hecer pie de limón, rallo y rebano verduras. Ojalá lo vuelvan a fabricar, sin duda lo recomendaría
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR7782/00 Procesador de cocina Jamie Oliver
Date of Use 2020-02-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR7782/00 Procesador de cocina Jamie Oliver
Date of Use 2020-02-19
Gata vegana
31/05/2020
Chile
El mejor ayudante de cocina
Amo mi procesadora, fue lejos la mejor compra de cocina he que he hecho por su rapidez, facilidad de limpieza y uso. La compre específicamente para ahorrar tiempo en la fabricación de mis comidas y las de mi hijo desde cero ( en el año 2012 estaba en gestación). Gracias a ella puedo realizar todo rico, sano y natural sin estresarme. Desde mantequilla de mani a picar en segundos, mis harinas y helados naturales. Reemplaza al menos 5 máquinas con una gran capacidad y fuerza por lo que hacer salsas naturales y la misma masa de pastas es facilismo. En el año 2015 estuve haciendo un voluntariado en donde entregabamos comida a personas que lo habían perdido todo en un aluvión, a veces no llegaban todos los voluntarios pero mi Jamie Oliver siempre estuvo ahí para picar sacos de cebollas, rallar zanahorias y mucho más. Como buena vegana intento mantener una alimentación saludable libre de procesados y está máquina hace que todo sea posible, cocinar en poco tiempo y delicioso es posible.
Ventajas
5 máquinas en 1, rapidez y eficacia
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR7782/00 Procesador de cocina Jamie Oliver
Date of Use 2018-05-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR7782/00 Procesador de cocina Jamie Oliver
Date of Use 2018-05-30
Pelucheinquieto
23/03/2015
Chile
Mucho Más de lo que Esperaba !!!!
Rápido, Poderoso, cuchilla rebanadora muy versátil (especial para cortar cebolla tajo pluma o Repollo fino). La cuchilla Picadora muele muy bien carne ( aprox 500 grs por vez ) Y ya probé la cuchilla granizadora con un helado que me quedó muy Cremoso. Al amasar un Kilo de harina le costó un poco pero dejó la masa suave, a pesar de que lo hice poco rato para no estresar el Motor. Es mucho mejor de lo que imaginé. Ojalá pronto vendan el accesorio licuador y molinillo, ya lo quiero comprar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR7782/00 Procesador de cocina Jamie Oliver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR7782/00 Procesador de cocina Jamie Oliver