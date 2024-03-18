Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Preparación de alimentos
Todas las series
Procesador de cocina Jamie Oliver
Descontinuado
Asistencia técnica
HR7782/00
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
EU Declaration of conformity Philips Jamie Oliver Food processor HR7782/00 - English (US)
User Manual Philips Jamie Oliver Food processor - English (US)
Todas (3)
¿Puedo desmontar el batidor ovalado para limpiarlo mejor?
Se incluye una pieza de plástico parecida a una cuchilla metálica. ¿Para qué sirve?
¿Qué accesorio del robot de cocina de Philips debo usar?
¿Por qué la tapa no encaja en su sitio?
El motor no funciona a un ritmo constante. ¿Qué ocurre?
La batidora de Philips se bloquea durante el procesamiento
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.