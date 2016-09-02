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NIVEAcabezales de afeitado

HS85/60

3.5

| (21) Opiniones

Para un afeitado al ras

En un año, los cabezales de tu afeitadora cortan 4,5 millones de pelos de la cara. Sustituye los cabezales de la afeitadora cada año para obtener los mejores resultados.

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Cambia los cabezales una vez por año para obtener mejores resultados

Para un afeitado al ras

  • Nivea for Men

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.

Sistema Flex Tracker

Sistema Flex Tracker

El sistema Flex Tracker sigue automáticamente los contornos del rostro y lo ayuda a proteger su piel de las irritaciones.

Anillos deslizantes

Anillos deslizantes

Los cabezales de afeitado disponen de exclusivos anillos deslizantes que facilitan el suave deslizamiento de la afeitadora sobre el rostro.

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

21

Opiniones

02/09/2016

España

España

Una pena que no haya cuchillas de repuesto

La maquinilla es excelente. Pero no hay repuesto para las cuchillas :(

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS85/60 shaving heads

Sí, recomiendo este producto

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05/06/2013

España

España

hola este producto es innovador de excelentes resultados me encanta

espero que siempre que adpte la idea y pensamiento de comprar productos philis sigan en la misma linea

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS85/60 shaving heads

Sí, recomiendo este producto

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04/01/2012

España

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS85/60 shaving heads

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