Descontinuado
HS85/60
Para un afeitado al ras
En un año, los cabezales de tu afeitadora cortan 4,5 millones de pelos de la cara. Sustituye los cabezales de la afeitadora cada año para obtener los mejores resultados.
Nivea for Men
Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.
El sistema Flex Tracker sigue automáticamente los contornos del rostro y lo ayuda a proteger su piel de las irritaciones.
Los cabezales de afeitado disponen de exclusivos anillos deslizantes que facilitan el suave deslizamiento de la afeitadora sobre el rostro.
3.5
de 5
21
Opiniones
IAM63
02/09/2016
España
Una pena que no haya cuchillas de repuesto
La maquinilla es excelente. Pero no hay repuesto para las cuchillas :(
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS85/60 shaving heads
Sí, recomiendo este producto
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tosterone2013
05/06/2013
España
hola este producto es innovador de excelentes resultados me encanta
espero que siempre que adpte la idea y pensamiento de comprar productos philis sigan en la misma linea
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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04/01/2012
España
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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