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Comprender las reseñas de productos
4.0
de 5
27
Opiniones
86%
86 ha recomendado este producto
Salamire
08/02/2022
Spain
Comprador verificado
Perfecto
La verdad es que estoy encantada. Me encanta como limpia, lo cómodo y manejable que es. La duración de la batería de momento genial que es algo que me preocupaba. La verdad que estoy encantada y que la diferencia de un Cepillo normal a uno eléctrico es brutal
Ventajas
Comodidad y duración bateria
Contras
Que no venga el enchufe y solo venga el cable usb
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3100 series HX3673/13 Cepillo dental eléctrico sónico + estuche de viaje
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3100 series HX3673/13 Cepillo dental eléctrico sónico + estuche de viaje
Freddy1963
20/11/2021
Spain
Parte de la promoción
El producto es genial
El producto me ha parecido muy bueno sobre todo su velocidad de vibración y su capacidad de limpieza que se nota mucho sobre todo si vienes de usar uno cepillo manual. Lo que mas me gusta de este producto son todas las ayudas que ofrece como el EasyStart que aumenta de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos o el SmarTimer y QuadPacer que son unos temporizadores que te guían durante el cepillado para garantizar una limpieza completa. La batería de este producto esta muy bien y puede aguantar perfectamente mas de 10 días de uso. Por esto es por lo que yo recomiendo este producto.
Ventajas
La batería y todas sus tecnologías
Contras
Nada
Esta reseña se realizó para 3100 series HX3673/13 Cepillo dental eléctrico sónico + estuche de viaje
Esta reseña se realizó para 3100 series HX3673/13 Cepillo dental eléctrico sónico + estuche de viaje
Patorrojo
12/11/2021
Spain
Parte de la promoción
Gratamente sorprendida
Los primeros dias tuve que acostumbrarme a usarlo, resultaba muy extraño el sonido y la sensación, pero pasados 2 o 3 días, una vez acostumbrada, me gusta como trabaja. El programa tiene una duracion de 2 minutos aproximadamente en 4 intervalos de 30 segundos que yo suelo repetir para mejorar la limpieza. La bateria dura mas de 15 días, solo lo he cargado una vez desde que lo tengo.
Ventajas
El resultado de la limpieza es correcto, dejando los dientes con sensacion de limpieza, mejor que la obtenida con el cepillo de dientes (pero no elimina la placa existente antigua al igual que el cepillo, o al meno no lo ha hecho en dos semanas))
Contras
La sensación de los ultrasonidos durante los primeros días en la lengua y en la boca.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3100 series HX3673/13 Cepillo dental eléctrico sónico + estuche de viaje
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3100 series HX3673/13 Cepillo dental eléctrico sónico + estuche de viaje