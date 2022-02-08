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Philips Sonicare3100 series HX3673/14 Sonic electric toothbrush

HX3673/14

4
| (27) Opiniones | 86 ha recomendado este producto
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Opiniones

86%

86 ha recomendado este producto

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Salamire

08/02/2022

Spain

Comprador verificado

Perfecto

La verdad es que estoy encantada. Me encanta como limpia, lo cómodo y manejable que es. La duración de la batería de momento genial que es algo que me preocupaba. La verdad que estoy encantada y que la diferencia de un Cepillo normal a uno eléctrico es brutal

Ventajas

Comodidad y duración bateria

Contras

Que no venga el enchufe y solo venga el cable usb

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3100 series HX3673/13 Cepillo dental eléctrico sónico + estuche de viaje

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3100 series HX3673/13 Cepillo dental eléctrico sónico + estuche de viaje

Freddy1963

20/11/2021

Spain

Parte de la promoción

El producto es genial

El producto me ha parecido muy bueno sobre todo su velocidad de vibración y su capacidad de limpieza que se nota mucho sobre todo si vienes de usar uno cepillo manual. Lo que mas me gusta de este producto son todas las ayudas que ofrece como el EasyStart que aumenta de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos o el SmarTimer y QuadPacer que son unos temporizadores que te guían durante el cepillado para garantizar una limpieza completa. La batería de este producto esta muy bien y puede aguantar perfectamente mas de 10 días de uso. Por esto es por lo que yo recomiendo este producto.

Ventajas

La batería y todas sus tecnologías

Contras

Nada

Esta reseña se realizó para 3100 series HX3673/13 Cepillo dental eléctrico sónico + estuche de viaje

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Patorrojo

12/11/2021

Spain

Parte de la promoción

Gratamente sorprendida

Los primeros dias tuve que acostumbrarme a usarlo, resultaba muy extraño el sonido y la sensación, pero pasados 2 o 3 días, una vez acostumbrada, me gusta como trabaja. El programa tiene una duracion de 2 minutos aproximadamente en 4 intervalos de 30 segundos que yo suelo repetir para mejorar la limpieza. La bateria dura mas de 15 días, solo lo he cargado una vez desde que lo tengo.

Ventajas

El resultado de la limpieza es correcto, dejando los dientes con sensacion de limpieza, mejor que la obtenida con el cepillo de dientes (pero no elimina la placa existente antigua al igual que el cepillo, o al meno no lo ha hecho en dos semanas))

Contras

La sensación de los ultrasonidos durante los primeros días en la lengua y en la boca.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3100 series HX3673/13 Cepillo dental eléctrico sónico + estuche de viaje

Sí, recomiendo este producto

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