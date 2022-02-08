Me llegó el producto como tester para Philips. És mi primera experiencia tanto tal y con un cepillo de dientes eléctrico. La sensación al inicio me sorprendió, deja una sensación de limpieza increíble y sin placa. Lo que más me ha sorprendido és la duración de la bateria. Sólo he tenido que conectarlo una vez a la corriente para cargarlo y dura más de 14 días usandolo 3 veces al dia, lo que significa que puedes llevarlo de vacaciones sin miedo a quedarte sin bateria. El único inconveniente que le encuentro és la necesidad de buscar un adaptador para el cable, ja que no lo lleva, solo incluye el cable y en casa no tengo conexión usb en el baño. He recomendado el cepillo a compañeros de trabajo y familiares que todavía usan cepillo manual