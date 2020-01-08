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Descontinuado

Philips SonicareS Sensitive HX6052/07 Standard sonic toothbrush heads

HX6052/07

4
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

08/01/2020

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Sùper cepillo de dientes

Calidad y forma del pincel en sí de alta calidad, la forma del pincel te lleva a la última esquina el cepillo es muy agradable

Ventajas

Forma de pincel, cepillo suave

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para S Sensitive HX6054/07 Standard sonic toothbrush heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para S Sensitive HX6054/07 Standard sonic toothbrush heads

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