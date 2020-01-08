Descontinuado
4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Brush1
08/01/2020
Argentina
Comprador verificado
Sùper cepillo de dientes
Calidad y forma del pincel en sí de alta calidad, la forma del pincel te lleva a la última esquina el cepillo es muy agradable
Ventajas
Forma de pincel, cepillo suave
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para S Sensitive HX6054/07 Standard sonic toothbrush heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para S Sensitive HX6054/07 Standard sonic toothbrush heads