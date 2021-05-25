HX6807/24
HX680A
la marca de cepillos dentales eléctricos más utilizada por dentistas
Sensor de presión incorporado
1 modalidad de limpieza
1 función BrushSync
Coloque el cabezal de cepillado W2 Optimal White para eliminar las manchas superficiales y mostrar una sonrisa más blanca. Con sus cerdas centrales de eliminación de manchas bien compactas, está clínicamente comprobado que blanquea los dientes en solo una semana.
Cepillarse con demasiada fuerza puede dañar los dientes y las encías. Para evitarlo, el Philips Sonicare ProtectiveClean emite un suave sonido pulsante que le recuerda que debe reducir la presión.
Puede estar seguro de que tendrá una experiencia de cepillado segura: nuestra tecnología sónica es apta para uso con ortodoncia, empastes, coronas y carillas, y ayuda a prevenir las caries y a mejorar la salud de las encías.
Comprender las reseñas de productos
4.8
de 5
33
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Mami_de_andrea
25/05/2021
España
Parte de la promoción
Cómodo de usar
Nunca había probado un cepillo eléctrico al principio estaba algo incómoda pero tiene dos intensidades que han hecho que estuviera más comoda. Se conecta a una app en tu móvil para ver si te haces un buen cepillado y con un cronómetro para que no te excedas del lavado
Ventajas
La duración de la batería
Contras
Las púas del cabezal, me gustarían más blanditas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas
Andrea_86
24/05/2021
España
Parte de la promoción
Un producto genial que cumple con sus funciones
El cepillo de dientes Sonicare ProtectiveClean 4300 es un cepillo eléctrico que cumple realmente con lo esperado. Su diseño es sencillo y elegante, fácil de limpiar y de cuidar, lo cual se agradece. Me gusta especialmente que las cerdas son suaves y nada rígidas, lo cual es especialmente útil cuando utilizas ortodoncia o estás haciéndote arreglos dentales. También me gusta que avisa cuando te cepillas demasiado fuerte gracias a su sistema de sensor de presión por vibración ¡Todo un acierto! La única pega es que me gustaría también que tuviera una opción de carga mediante pilas, por si se nos olvida recargar.
Ventajas
Sensor de presión
Contras
No se puede cargar con pilas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas
Jennitubi
22/05/2021
España
Parte de la promoción
El mejor!!!
Recomiendo totalmente este cepillo de dientes, desde el primer uso sientes los dientes mucho más limpios como si el dentista te hubiese realizado una limpieza dental. Estoy fascinada, he conseguido dar con mi cepillo. Me gusta mucho que tiene indicador de bateria y de recambio de cabezal, indica presión y 2 intensidades de uso. La batería dura más de 2 semanas. Es el mejor cepillo eléctrico que he usado y estoy feliz.
Ventajas
Suave y eficaz
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas
Elimina hasta siete veces más placa comparado con un cepillo dental manual