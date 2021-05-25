ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Dientes más blancos. Limpieza suave.
  • Dientes más blancos. Limpieza suave.
  • Dientes más blancos. Limpieza suave.
  • Dientes más blancos. Limpieza suave.
  • Dientes más blancos. Limpieza suave.
  • Dientes más blancos. Limpieza suave.
  • Dientes más blancos. Limpieza suave.
  • Dientes más blancos. Limpieza suave.
  • Dientes más blancos. Limpieza suave.
  • Dientes más blancos. Limpieza suave.

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Cepillo dental eléctrico sónico

HX6807/24

HX680A

4.8
| (33) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Dientes más blancos. Limpieza suave.
Sienta la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión mientras se blanquean sus dientes en 1 semana.
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

la marca de cepillos dentales eléctricos más utilizada por dentistas

Blanquea los dientes en tan solo 1 semana.

Dientes más blancos. Limpieza suave.

  • Sensor de presión incorporado

  • 1 modalidad de limpieza

  • 1 función BrushSync

Blanquea los dientes en solo una semana

Blanquea los dientes en solo una semana

Coloque el cabezal de cepillado W2 Optimal White para eliminar las manchas superficiales y mostrar una sonrisa más blanca. Con sus cerdas centrales de eliminación de manchas bien compactas, está clínicamente comprobado que blanquea los dientes en solo una semana.

Le permite saber cuándo aplica demasiada presión

Le permite saber cuándo aplica demasiada presión

Cepillarse con demasiada fuerza puede dañar los dientes y las encías. Para evitarlo, el Philips Sonicare ProtectiveClean emite un suave sonido pulsante que le recuerda que debe reducir la presión.

Seguro y suave para zonas sensibles, tratamientos de ortodoncia y procedimientos dentales

Seguro y suave para zonas sensibles, tratamientos de ortodoncia y procedimientos dentales

Puede estar seguro de que tendrá una experiencia de cepillado segura: nuestra tecnología sónica es apta para uso con ortodoncia, empastes, coronas y carillas, y ayuda a prevenir las caries y a mejorar la salud de las encías.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encontrar una pieza de repuesto o un accesorio

Vaya a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Comprender las reseñas de productos

4.8

de 5

33

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

5
4
3
2
1

Mami_de_andrea

25/05/2021

España

Parte de la promoción

Cómodo de usar

Nunca había probado un cepillo eléctrico al principio estaba algo incómoda pero tiene dos intensidades que han hecho que estuviera más comoda. Se conecta a una app en tu móvil para ver si te haces un buen cepillado y con un cronómetro para que no te excedas del lavado

Ventajas

La duración de la batería

Contras

Las púas del cabezal, me gustarían más blanditas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas

Andrea_86

24/05/2021

España

Parte de la promoción

Un producto genial que cumple con sus funciones

El cepillo de dientes Sonicare ProtectiveClean 4300 es un cepillo eléctrico que cumple realmente con lo esperado. Su diseño es sencillo y elegante, fácil de limpiar y de cuidar, lo cual se agradece. Me gusta especialmente que las cerdas son suaves y nada rígidas, lo cual es especialmente útil cuando utilizas ortodoncia o estás haciéndote arreglos dentales. También me gusta que avisa cuando te cepillas demasiado fuerte gracias a su sistema de sensor de presión por vibración ¡Todo un acierto! La única pega es que me gustaría también que tuviera una opción de carga mediante pilas, por si se nos olvida recargar.

Ventajas

Sensor de presión

Contras

No se puede cargar con pilas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas

Jennitubi

22/05/2021

España

Parte de la promoción

El mejor!!!

Recomiendo totalmente este cepillo de dientes, desde el primer uso sientes los dientes mucho más limpios como si el dentista te hubiese realizado una limpieza dental. Estoy fascinada, he conseguido dar con mi cepillo. Me gusta mucho que tiene indicador de bateria y de recambio de cabezal, indica presión y 2 intensidades de uso. La batería dura más de 2 semanas. Es el mejor cepillo eléctrico que he usado y estoy feliz.

Ventajas

Suave y eficaz

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Elimina hasta siete veces más placa comparado con un cepillo dental manual