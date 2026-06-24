El recambio encaja perfectamente en el cepillo, como si fuera el que venía originalmente. Me parece una buena opción de cabezal, siempre que no tengas sensibilidad en las encías. El cabezal original de mi cepillo (Sonicare 3100) era mucho más suave que este de dureza media, así que me sorprendió el cambio los primeros días. De hecho, inicialmente sólo usaba el primer y segundo nivel de potencia, porque el tercero me parecía demasiado intenso en conjunto. De todas, formas, con el paso de los días me he acostumbrado al cambio y he probado incluso el tercer nivel de intensidad del cepillo y me he podido lavar los dientes sin problemas. A nivel de limpieza no sé ver diferencias con el cabezal original, aunque no es algo malo ya que limpia correctamente. Creo que la elección de un tipo u otro puede basarse simplemente en la sensibilidad de encías y/o dientes de cada uno, cosa que me parece positiva. Sobre el paquete en el que vienen los recambios, creo que por dentro la pieza de cartón que los mantiene quietos y separados funciona bien, pero la caja en sí creo que podría ser más pequeña, ya que es casi el doble de largo que el producto que guarda, imagino que se debe a toda la información que tienen que poner en el envase.