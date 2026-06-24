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  • Alcance más profundo entre los dientes. Limpieza superior*.
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Philips Sonicare i InterCareCabezales de cepillado sónicos estándar

HX9002/10

4.6
| (19) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Alcance más profundo entre los dientes. Limpieza superior*.
Gracias a la avanzada tecnología de mechones y cerdas extralargas, InterCare ayuda a eliminar hasta 7 veces más placa entre los dientes que un cepillo dental manual y mejora la salud de las encías en solo dos semanas.
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Limpia las áreas entre los dientes y aquellas que son difíciles de limpiar

Alcance más profundo entre los dientes. Limpieza superior*.

  • Paquete de 2

  • Tamaño estándar

  • Encajable

  • Emparejamiento en modo BrushSync

Remueva hasta 7 veces más placa con nuestro cabezal de cepillo* InterCare

Remueva hasta 7 veces más placa con nuestro cabezal de cepillo* InterCare

Haga clic en nuestro cabezal del cepillo InterCare para mejorar la salud de las encías en solo dos semanas. Obtenga encías más saludables gracias a las cerdas extralargas que ayudan a remover más placa de los lugares difíciles de alcanzar y de los espacios interdentales.

Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas

Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas

El cabezal del cepillo InterCare tiene una alta densidad de cerdas extralargas de gran calidad para combatir la placa oculta que queda atrapada entre los dientes. Se ha probado clínicamente que reduce la inflamación y el sangrado gingival en tan solo 2 semanas.

Selecciona automáticamente el modo óptimo para obtener los mejores resultados**

Selecciona automáticamente el modo óptimo para obtener los mejores resultados**

Siempre disfrutarás de la mejor limpieza posible con nuestra función de emparejamiento de modo BrushSync™**. El cabezal InterCare se sincroniza con los mangos del cepillo dental Philips Sonicare compatibles con BrushSync™** y selecciona el modo de cepillado y el nivel de intensidad óptimos para conseguir una limpieza excepcional. Todo lo que tienes que hacer es comenzar el cepillado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Comprender las reseñas de productos

4.6

de 5

19

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

5
4
3
2
1

Surfinia

24/06/2026

España

Parte de la promoción

Limpieza profunda

Este recambio de cepillo de dientes de philips es especial para llegar a los rincones más difíciles de limpiar. Tiene muchas más cerdas que el resto de cepillos, muy compactas y en configuraciones triangulares para poder encajar mejor entre los dientes. No sustituye al hilo dental, pero se le acerca. Aunque está más tupido, el cabezal es muy pequeño lo que permite llegar mejor a cualquier parte. Todavía no he superado el umbral de uso máximo recomendado por el propio cepillo, pero tiene pinta de que su durabilidad va a ser mejor que la del resto de cepillos que he probado. La única pega: que el cabezal no está cubierto de goma. Me he acostumbrado a ese acabado que reduce el impacto cuando tocas un diente con la parte dura del cabezal. No estoy seguro si me cambiaré a este modelo definitivamente. Creo que voy a combinarlo con otros. Posiblemente lo reserve para la noche, cuando hago la limpieza más profunda y con más calma, sin tropiezos incómodos.

Ventajas

Llega mejor entre dientes

Contras

Sin goma de protección

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Date of Use 2026-06-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Date of Use 2026-06-08

Pmurcia02

22/06/2026

España

Parte de la promoción

Tienen buena pinta, el tiempo dirá

En principio, con la calidad y terminación habitual en los cepillos Philips. Al ser específico contra la placa, necesitaría un amplio espacio de tiempo para comprobar su efectividad, el tiempo lo dirá. Pero seguro que sí. La duración de la prueba no es suficiente para poder asegurarlo. El embalaje todo de cartón y sin plásticos pensando en la sostenibilidad.

Ventajas

Calidad y respaldo de marca

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Date of Use 2026-06-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Date of Use 2026-06-07

Carla1234567

20/06/2026

España

Parte de la promoción

Buen cepillo

Buen cepillo. Fácil de usar y deja una buena sensación a limpio en la boca. Un poco duro al principio, pero a la que te acostumbras (1-2 días), perfecto.

Ventajas

Buen cepillo, deja la boca limpia

Contras

Un poco duro los primeros usos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Date of Use 2026-06-16

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Date of Use 2026-06-16

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Avisos legales

  1. Elimina hasta siete veces más placa comparado con un cepillo dental manual

  2. El emparejamiento en modo BrushSync™ se admite únicamente con los mangos de cepillo de dientes Philips Sonicare BrushSync™