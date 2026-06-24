Paquete de 2
Tamaño estándar
Encajable
Emparejamiento en modo BrushSync
Haga clic en nuestro cabezal del cepillo InterCare para mejorar la salud de las encías en solo dos semanas. Obtenga encías más saludables gracias a las cerdas extralargas que ayudan a remover más placa de los lugares difíciles de alcanzar y de los espacios interdentales.
El cabezal del cepillo InterCare tiene una alta densidad de cerdas extralargas de gran calidad para combatir la placa oculta que queda atrapada entre los dientes. Se ha probado clínicamente que reduce la inflamación y el sangrado gingival en tan solo 2 semanas.
Siempre disfrutarás de la mejor limpieza posible con nuestra función de emparejamiento de modo BrushSync™**. El cabezal InterCare se sincroniza con los mangos del cepillo dental Philips Sonicare compatibles con BrushSync™** y selecciona el modo de cepillado y el nivel de intensidad óptimos para conseguir una limpieza excepcional. Todo lo que tienes que hacer es comenzar el cepillado.
Comprender las reseñas de productos
4.6
de 5
19
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Surfinia
24/06/2026
España
Parte de la promoción
Limpieza profunda
Este recambio de cepillo de dientes de philips es especial para llegar a los rincones más difíciles de limpiar. Tiene muchas más cerdas que el resto de cepillos, muy compactas y en configuraciones triangulares para poder encajar mejor entre los dientes. No sustituye al hilo dental, pero se le acerca. Aunque está más tupido, el cabezal es muy pequeño lo que permite llegar mejor a cualquier parte. Todavía no he superado el umbral de uso máximo recomendado por el propio cepillo, pero tiene pinta de que su durabilidad va a ser mejor que la del resto de cepillos que he probado. La única pega: que el cabezal no está cubierto de goma. Me he acostumbrado a ese acabado que reduce el impacto cuando tocas un diente con la parte dura del cabezal. No estoy seguro si me cambiaré a este modelo definitivamente. Creo que voy a combinarlo con otros. Posiblemente lo reserve para la noche, cuando hago la limpieza más profunda y con más calma, sin tropiezos incómodos.
Ventajas
Llega mejor entre dientes
Contras
Sin goma de protección
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Date of Use 2026-06-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Date of Use 2026-06-08
Pmurcia02
22/06/2026
España
Parte de la promoción
Tienen buena pinta, el tiempo dirá
En principio, con la calidad y terminación habitual en los cepillos Philips. Al ser específico contra la placa, necesitaría un amplio espacio de tiempo para comprobar su efectividad, el tiempo lo dirá. Pero seguro que sí. La duración de la prueba no es suficiente para poder asegurarlo. El embalaje todo de cartón y sin plásticos pensando en la sostenibilidad.
Ventajas
Calidad y respaldo de marca
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Date of Use 2026-06-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Date of Use 2026-06-07
Carla1234567
20/06/2026
España
Parte de la promoción
Buen cepillo
Buen cepillo. Fácil de usar y deja una buena sensación a limpio en la boca. Un poco duro al principio, pero a la que te acostumbras (1-2 días), perfecto.
Ventajas
Buen cepillo, deja la boca limpia
Contras
Un poco duro los primeros usos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Date of Use 2026-06-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Date of Use 2026-06-16
Elimina hasta siete veces más placa comparado con un cepillo dental manual
El emparejamiento en modo BrushSync™ se admite únicamente con los mangos de cepillo de dientes Philips Sonicare BrushSync™