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  • Duro con la placa. Suave con las encías.
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Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence(anteriormente control de placa ProResults)

HX9022/10

5
| (16) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Duro con la placa. Suave con las encías.
El cabezal de cepillado dental para defensa contra la placa Sonicare C2 Optimal de Philips (anteriormente control de la placa ProResults) es perfecto para quienes desean mantener una eliminación de la placa óptima como parte de su rutina diaria de cuidado de la salud bucal.
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Eliminación excepcional de la placa todos los días

Duro con la placa. Suave con las encías.

  • Paquete de 2

  • Tamaño estándar

  • Encajable

  • Emparejamiento en modo BrushSync

Siempre sabrá cuándo es necesario sustituir el cabezal. Disfrute de una limpieza efectiva en cada ocasión.

Siempre sabrá cuándo es necesario sustituir el cabezal. Disfrute de una limpieza efectiva en cada ocasión.

Los cabezales pierden eficacia después de 3 meses de uso, pero con BrushSync™ lo sabrá antes de que eso suceda. El cepillo dental inteligente controlará la frecuencia y la intensidad con la que se cepilla y le avisará cuando llegue el momento de sustituir el cabezal. ¿No tiene un cepillo dental inteligente Philips Sonicare? Solo tiene que estar atento a las cerdas azules de sustitución, de modo que cuando se pongan blancas, sabrá que ha llegado el momento de cambiar de cabezal.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Comprender las reseñas de productos

5.0

de 5

16

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

5
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3
2
1

MDSI

25/11/2024

España

Parte de la promoción

Limpieza profunda

Los cabezales Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (HX9024/10) se han convertido en un imprescindible de mi limpieza bucal diaria. Tras su uso diario, noto mis dientes más limpios que con otros cabezales, la placa no se acumula, evitando así las temidas caries.

Ventajas

Elimina eficazmente la placa

Contras

.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para C2 Optimal Plaque Defence HX9024/10 (anteriormente Control antiplaca ProResults)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para C2 Optimal Plaque Defence HX9024/10 (anteriormente Control antiplaca ProResults)

luna47

25/11/2024

España

Parte de la promoción

El cabezal C2 optimal tiene muy buenos resultados

Diseño ergonomico y de muy buena calidad para acceder a las zonas mas dificiles, facil y con muy buen acople del cabezal.

Ventajas

facil manejo

Contras

las cerdas las encuentro un poco duras

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para C2 Optimal Plaque Defence HX9024/10 (anteriormente Control antiplaca ProResults)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para C2 Optimal Plaque Defence HX9024/10 (anteriormente Control antiplaca ProResults)

Trébol

25/11/2024

España

Parte de la promoción

Sensación genial de limpieza

Las cerdas son blandas y flexibles, no dañan las encías. Aún así, permiten una limpieza perfecta. Los cabezales incluyen capuchón.

Ventajas

La sensación de limpieza al terminar

Contras

No he encontrado nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para C2 Optimal Plaque Defence HX9024/10 (anteriormente Control antiplaca ProResults)

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Elimina hasta siete veces más placa comparado con un cepillo dental manual

  2. El emparejamiento en modo BrushSync™ se admite únicamente con los mangos de cepillo de dientes Philips Sonicare BrushSync™