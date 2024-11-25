Este cabezal me proporciona una sensación de limpieza profesional. Se nota que cumple bien su función y elimina la placa. La suavidad del cepillo es media pero un poco mas dura para eliminar bien la placa. He notado que con este cabezal la limpieza es muy profesional y me quedo más tranquilo respecto al cuidado de mis dientes. Este cabezal me da la sensación que limpia más profundo que otros cabezales que he utilizado. Y al ser la superficie de las cerdas más reducida que otros cabezales llega más a todos los huevos de la boca. Otros puntos positivos es que es ergonómico y su protector de cabezal que es diferente a los otros a los que estoy acostumbrado. En cuanto pones el cabezal en el cepillo se sincroniza automáticamente con el programa de cuidado de limpieza (clean). Otro punto a favor es que la aplicación te va avisando de cuando toca cambiarlo.