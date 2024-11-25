Paquete de 2
Tamaño estándar
Encajable
Emparejamiento en modo BrushSync
Los cabezales pierden eficacia después de 3 meses de uso, pero con BrushSync™ lo sabrá antes de que eso suceda. El cepillo dental inteligente controlará la frecuencia y la intensidad con la que se cepilla y le avisará cuando llegue el momento de sustituir el cabezal. ¿No tiene un cepillo dental inteligente Philips Sonicare? Solo tiene que estar atento a las cerdas azules de sustitución, de modo que cuando se pongan blancas, sabrá que ha llegado el momento de cambiar de cabezal.
Comprender las reseñas de productos
5.0
de 5
16
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
MDSI
25/11/2024
España
Parte de la promoción
Limpieza profunda
Los cabezales Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (HX9024/10) se han convertido en un imprescindible de mi limpieza bucal diaria. Tras su uso diario, noto mis dientes más limpios que con otros cabezales, la placa no se acumula, evitando así las temidas caries.
Ventajas
Elimina eficazmente la placa
Contras
.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para C2 Optimal Plaque Defence HX9024/10 (anteriormente Control antiplaca ProResults)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para C2 Optimal Plaque Defence HX9024/10 (anteriormente Control antiplaca ProResults)
luna47
25/11/2024
España
Parte de la promoción
El cabezal C2 optimal tiene muy buenos resultados
Diseño ergonomico y de muy buena calidad para acceder a las zonas mas dificiles, facil y con muy buen acople del cabezal.
Ventajas
facil manejo
Contras
las cerdas las encuentro un poco duras
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para C2 Optimal Plaque Defence HX9024/10 (anteriormente Control antiplaca ProResults)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para C2 Optimal Plaque Defence HX9024/10 (anteriormente Control antiplaca ProResults)
Trébol
25/11/2024
España
Parte de la promoción
Sensación genial de limpieza
Las cerdas son blandas y flexibles, no dañan las encías. Aún así, permiten una limpieza perfecta. Los cabezales incluyen capuchón.
Ventajas
La sensación de limpieza al terminar
Contras
No he encontrado nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para C2 Optimal Plaque Defence HX9024/10 (anteriormente Control antiplaca ProResults)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para C2 Optimal Plaque Defence HX9024/10 (anteriormente Control antiplaca ProResults)
Elimina hasta siete veces más placa comparado con un cepillo dental manual
El emparejamiento en modo BrushSync™ se admite únicamente con los mangos de cepillo de dientes Philips Sonicare BrushSync™