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Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (anteriormente control de placa ProResults)

Asistencia técnica

Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence(anteriormente control de placa ProResults)

HX9022/10

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