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Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (anteriormente control de placa ProResults)
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HX9022/10
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El cabezal de cepillado se cae de mi cepillo dental Sonicare
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