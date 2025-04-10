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  • Unos dientes hasta un 100% más blancos en solo una semana *
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Descontinuado

Philips Sonicare W Optimal WhiteCabezales para cepillos sónicos estándar

HX6062/10

4.7

| (42) Opiniones | 97% ha recomendado este producto

Unos dientes hasta un 100% más blancos en solo una semana *

El cabezal del cepillo Blanqueamiento Optimal W2 es perfecto para todos aquellos que quieren ir más allá de una limpieza profunda y eliminar manchas superficiales para lucir una sonrisa más blanca y radiante. Este cabezal del cepillo también es estupendo para mantener el brillo entre tratamientos profesionales de blanqueamiento.

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Limpieza avanzada para eliminar las manchas y lucir unos dientes más blancos

Unos dientes hasta un 100% más blancos en solo una semana *

  • Paquete de 2

  • tamaño estándar

  • Fácil montaje

  • Emparejamiento de modo BrushSync

Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

Las cerdas de alta calidad y densidad compacta eliminan hasta siete veces más placa que un cepillo dental manual.

La forma de diamante de las cerdas entrega dientes 100% más blancos en 1 semana

La forma de diamante de las cerdas entrega dientes 100% más blancos en 1 semana

El panel central para eliminar las manchas del cabezal de cepillado Blanqueamiento Optimal W2, diseñado con cerdas en forma de diamante de alta densidad, elimina las manchas de la superficie provocadas por los alimentos y las bebidas. Notarás una sonrisa hasta un 100%* más blanca en solo 7 días.

Selecciona automáticamente el modo óptimo para obtener los mejores resultados**

Selecciona automáticamente el modo óptimo para obtener los mejores resultados**

Siempre disfrutará de la mejor limpieza posible con nuestra función de emparejamiento de modo BrushSync™**. El cabezal Philips Sonicare Blanqueamiento Optimal W2 se sincroniza con los mangos Philips Sonicare compatibles con BrushSync™** y selecciona el modo de cepillado y el nivel de intensidad óptimos para conseguir una blanqueado excepcional. Todo lo que tiene que hacer es comenzar el cepillado.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

42

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

3
2

10/04/2025

España

España

DIENTES MÁS BLANCOS

Con solo dos semanas de uso se notan unos dientes más blancos. Se adapta bien al cepillo y tiene un marcador para avisar del momento en el que hay que cambiar en el cabezal.

Ventajas

Indicador de cuando hay que cambiarlo. Dientes más blancos.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Date of Use 2025-03-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Date of Use 2025-03-10

04/04/2025

España

España

Cabezal Optimal White

Excelente producto, perfecto para una limpieza profunda y avanzada para eliminar las manchas y la placa hasta 7 veces más que el cepillo manual, la recomiendo.

Ventajas

Excelente ,me encanta

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Date of Use 2025-03-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Date of Use 2025-03-04

31/03/2025

España

España

Resultados buenos tras unos días de uso

He estado usando este cabezal durante aproximadamente un mes, me ha sorprendido gratamente los resultados tras estos días de uso, las zonas difíciles como las líneas de las encías están más limpias, y se reduce visiblemente la placa.

Ventajas

Limpieza Profunda y resultados excelentes.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Date of Use 2024-02-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Date of Use 2024-02-29

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Avisos legales

  1. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

  2. El emparejamiento de modo BrushSync™ solo es posible con mangos de cepillos dentales Philips Sonicare compatibles con BrushSync™