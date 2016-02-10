Descontinuado
MG1100/16
Recortador de precisión DualCut
Accesorio para el afeitado de detalles
Completamente lavable, batería AA
3 peines de precisión
El recortador de precisión de 21 mm te ayuda a recortar de manera uniforme y dar forma a tu estilo facial (barba, chivo, patillas, cuello o bigote) con buen control y visibilidad.
La tecnología DualCut avanzada combina un elemento de corte doblemente afilado que se diseñó para una baja fricción.
Se diseñó la afeitadora con lámina para detalles de 21 mm suave con la piel para caber en espacios pequeños y con más precisión que una cuchilla, para un afeitado al ras incluso en zonas más difíciles de alcanzar.
1.0
de 5
1
Resumen
Claa
10/02/2016
Chile
Mal Producto
La afeitadora (el accesorio para afeitado de detalles) no sirve, terminé por devolver el producto.
Esta reseña se realizó para Multigroom series 1000 MG1100/16 Modelador de barba ultra preciso
Esta reseña se realizó para Multigroom series 1000 MG1100/16 Modelador de barba ultra preciso
en comparación con la versión anterior de Philips