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  • Bordes y contornos precisos
  • Bordes y contornos precisos
  • Bordes y contornos precisos
  • Bordes y contornos precisos
  • Bordes y contornos precisos
  • Bordes y contornos precisos
  • Bordes y contornos precisos
  • Bordes y contornos precisos
  • Bordes y contornos precisos
  • Bordes y contornos precisos
  • Bordes y contornos precisos
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  • Bordes y contornos precisos
  • Bordes y contornos precisos
  • Bordes y contornos precisos
  • Bordes y contornos precisos
  • Bordes y contornos precisos
  • Bordes y contornos precisos
  • Bordes y contornos precisos
  • Bordes y contornos precisos
  • Bordes y contornos precisos
  • Bordes y contornos precisos

Descontinuado

Multigroom series 1000Modelador de barba ultra preciso

MG1100/16

1
| (1) Resumen
Bordes y contornos precisos
El MULTIGROOM Series 1000 de Philips brinda potencia y precisión para cortar, dar forma y afeitar el vello facial. Corta y da forma la barba uniformemente con el recortador y los peines DualCut avanzados. Define líneas, bordes y contornos precisos gracias a la afeitadora para detalles.
Ver todos los beneficios

Corta, da forma y afeita para un estilo facial perfecto

Bordes y contornos precisos

  • Recortador de precisión DualCut

  • Accesorio para el afeitado de detalles

  • Completamente lavable, batería AA

  • 3 peines de precisión

Recortador de precisión para detalles faciales perfectos

Recortador de precisión para detalles faciales perfectos

El recortador de precisión de 21 mm te ayuda a recortar de manera uniforme y dar forma a tu estilo facial (barba, chivo, patillas, cuello o bigote) con buen control y visibilidad.

Cuchillas más afiladas* para un contorno perfecto gracias a la tecnología DualCut

Cuchillas más afiladas* para un contorno perfecto gracias a la tecnología DualCut

La tecnología DualCut avanzada combina un elemento de corte doblemente afilado que se diseñó para una baja fricción.

Afeitadora para detallas brinda líneas y contornos perfectos

Afeitadora para detallas brinda líneas y contornos perfectos

Se diseñó la afeitadora con lámina para detalles de 21 mm suave con la piel para caber en espacios pequeños y con más precisión que una cuchilla, para un afeitado al ras incluso en zonas más difíciles de alcanzar.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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1.0

de 5

1

Resumen

5
4
3
2

10/02/2016

Chile

Chile

Mal Producto

La afeitadora (el accesorio para afeitado de detalles) no sirve, terminé por devolver el producto.

Esta reseña se realizó para Multigroom series 1000 MG1100/16 Modelador de barba ultra preciso

Esta reseña se realizó para Multigroom series 1000 MG1100/16 Modelador de barba ultra preciso

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