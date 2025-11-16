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Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello

MG3730/15

4.3
| (297) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
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4.3

de 5

297

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

16/11/2025

Chile

Chile

Comprador verificado

El producto trae todos los elementos que uno neces

Producto excelente muy bueno ,cumple lo que dice en la descripción...probé otras marcas antes...pero este producto superó a la otras...Recomendable al 100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3931/15 Recortador 10 en 1

Sí, recomiendo este producto

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16/10/2025

Chile

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Comprador verificado

Buena compra precio calidad

Para alguien barbón como yo, que permanentemente tiene que estar rebajando la barba cumnple la misión perfecto, y además me ahorre la maquina para el cuerpo

Ventajas

Precio calidad

Sí, recomiendo este producto

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20/02/2023

Chile

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Comprador verificado

Cumple a la perfección

He pasado por varias máquinas hasta que el fin llegué a esta. Cumple su función de buena manera, buena calidad y precio perfecto. La recomiendo, no necesitarán otra máquina.

Sí, recomiendo este producto

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