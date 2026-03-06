Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello
Descontinuado
Asistencia técnica
MG3730/15
Ir a la tienda
Registra tu producto
Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Manual del usuario
Todas (11)
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
Peine recortador para barba de 2 mm
Multigroom series 3000 Cortadora de cabello
MultigroomPeine-guía para barba de 1 mm
Multigroom Peine recortador de 12 mm
MultigroomPeine recortador ajustable para barba
MultigroomPeine-guía para vello de 9 mm
MultigroomPeine-guía recortador de 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomRecortador para nariz y orejas
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño