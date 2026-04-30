15 en 1: rostro, cabeza y cuerpo
Peine-guía de recortador de precisión
Cuchillas autoafilables
Tecnología BeardSense
El peine-guía recortador patentado ofrece 11 ajustes de longitud entre 1 y 3 mm, para que pueda lograr un corte uniforme en la longitud exacta que desee.
Las cuchillas de acero inoxidable permanecen afiladas como el primer día para un rendimiento duradero. No se requiere aceite.
El recortador analiza la densidad de la barba 125 veces por segundo y aumenta la potencia exactamente cuando necesita tratar con barbas más densas, tupidas o largas.
4.5
de 5
716
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
cristobalier
30/04/2026
Chile
Comprador verificado
Cantidad de accesorios
Me gusta que dura mucho la batería y el cabezal es súper fácil de cambiar. Además tiene muchos accesorios.
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-15
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-15
Nacho_tal
25/12/2025
Chile
Excelente pero faltan peines
Me lo acaban de obsequiar y la encontré muy buena afeitadora. Silenciosa y con un corte seguro. Pero me falta el peine que rasure y el que corta en capas para la barba cual seria???
Ventajas
Corte seguro y silenciosa
Contras
Faltan peines utiles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000
Alejoff26
02/12/2025
Chile
Comprador verificado
Buen producto Calidad precio
Me parece un buen producto por lo que ofrece me ha servido mucho antes usaba prestobarba pero siempre tenía el mismo problema que no me rendía con barba larga
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000
Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos
Comparado con el recortador todo en uno Philips sin la unidad de corte de 41 mm