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  • Una sola herramienta para máxima precisión
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All-in-One TrimmerSerie 7000

MG7940/15

4.5
| (716) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Una sola herramienta para máxima precisión
Cree su estilo personal con este recortador versátil, que incluye 15 herramientas de calidad para modelar el rostro, la cabeza y el cuerpo. El peine-guía de precisión proporciona un recorte uniforme en la longitud exacta que desea.
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Productos compatibles
All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Serie 7000

MG7940/15

Para rostro, cabello y cuerpo

Una sola herramienta para máxima precisión

  • 15 en 1: rostro, cabeza y cuerpo

  • Peine-guía de recortador de precisión

  • Cuchillas autoafilables

  • Tecnología BeardSense

Recorte uniforme en una pasada

Recorte uniforme en una pasada

El peine-guía recortador patentado ofrece 11 ajustes de longitud entre 1 y 3 mm, para que pueda lograr un corte uniforme en la longitud exacta que desee.

Rendimiento duradero para resultados precisos

Rendimiento duradero para resultados precisos

Las cuchillas de acero inoxidable permanecen afiladas como el primer día para un rendimiento duradero. No se requiere aceite.

Un recortador que se ajusta a su barba

El recortador analiza la densidad de la barba 125 veces por segundo y aumenta la potencia exactamente cuando necesita tratar con barbas más densas, tupidas o largas.

Especificaciones técnicas

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4.5

de 5

716

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

30/04/2026

Chile

Chile

Comprador verificado

Cantidad de accesorios

Me gusta que dura mucho la batería y el cabezal es súper fácil de cambiar. Además tiene muchos accesorios.

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-15

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-15

25/12/2025

Chile

Chile

Excelente pero faltan peines

Me lo acaban de obsequiar y la encontré muy buena afeitadora. Silenciosa y con un corte seguro. Pero me falta el peine que rasure y el que corta en capas para la barba cual seria???

Ventajas

Corte seguro y silenciosa

Contras

Faltan peines utiles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

02/12/2025

Chile

Chile

Comprador verificado

Buen producto Calidad precio

Me parece un buen producto por lo que ofrece me ha servido mucho antes usaba prestobarba pero siempre tenía el mismo problema que no me rendía con barba larga

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

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Avisos legales

  1. Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos

  2. Comparado con el recortador todo en uno Philips sin la unidad de corte de 41 mm