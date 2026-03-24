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Serie 2000 Airfryer serie 2000 de 6,2 l (plateado)
Descontinuado
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NA231/00
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¿Dónde puedo encontrar recetas para mi Airfryer?
¿Cómo y cuándo debo usar aceite en mi Philips Airfryer?
¿Qué patatas fritas congeladas puedo preparar en la Philips Airfryer?
¿Qué tipo de alimentos puedo preparar en la Airfryer?
¿Qué cantidad de comida puedo preparar en mi Airfryer?
La aplicación Philips HomeID se ha cerrado o bloqueado
El revestimiento de la sartén o cesta de mi Philips Airfryer se desprende
Sale humo blanco de mi Philips Airfryer
Las patatas fritas caseras preparadas en la Philips Airfryer no quedan como esperaba
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