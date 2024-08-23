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Descontinuado

Serie 2000Airfryer serie 2000 de 6,2 l (plateado)

NA231/00

5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Observe mientras cocina platos sabrosos sin esfuerzo
Alimentos crujientes por fuera y tiernos por dentro. La exclusiva tecnología RapidAir ahorra tiempo y energía, sin comprometer el sabor. Observe a través de la ventana de cocción mientras sus ingredientes favoritos se convierten en deliciosos alimentos en menos de 15 minutos.
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Cocina sin complicaciones: airfry, horno, grill y más.

Observe mientras cocina platos sabrosos sin esfuerzo

  • Fácil de usar

  • Menos consumo de tiempo y energía

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Disfrute de alimentos saludables con hasta un 90% menos de grasa*

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Cocinar con aire caliente prepara sus platos favoritos con hasta un 90% menos de grasa sin comprometer el sabor.

13 métodos de cocción con solo tocar un botón

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Fría, hornee, ase a la parrilla, rostice y mucho más usando aire. Configure la hora y la temperatura manualmente o utilice las funciones predeterminadas para acceder a 13 formas diferentes de cocinar al alcance de su mano, lo que incluye recalentar, descongelar y mantener caliente.

Ventana de cocción para ver mientras cocina

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Ya no tiene que adivinar. Supervise su comida mientras se cocina para determinar en qué momento está lista.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

23/08/2024

Chile

Chile

Excelente Freidora

He tenido múltiples freidoras por aire en el pasado. Hace poco me mudé y compré esta freidora marca Phillips con ventana y la verdad superó bastante mis expectativas. Recuerdo múltiples veces estar parando las papas fritas a media cocción para darles una buena sacudida y así no quedan algunas quemadas y otras no, pero con esta airfryer quedan bastante parejas, aún cuando no se sacuden. Probé también nuggets de pollo y todo excelente. Si bien la promocionan como medio kilo de papas, fácilmente da para un kilo o más (solo que ahí si hay que revolverlas para que queden parejas. Me gusta la ventana que tiene, especialmente la luz interior qué se puede encender y apagar, así no queda permanentemente encendida. Las funciones preestablecido son bastante certeras. Dentro de todo, una súper buena compra. Es liviana y menos alta qué otras en la competencia. Cabe bien en un mueble y es fácil de limpiar. Un único detalle, el fondo de la freidora no tiene nada que lo separe del metal, por lo que no es recomendable dejar la bandeja sin protección contra el calor.

Ventajas

Excelente freidora, cómoda, fácil de limpiar y eficiente. Fríe parejo.

Contras

La bandeja no tiene protección por abajo, por lo que puede quemar un mueble si no se tiene cuidado y se deja encima de la mesa cuando está caliente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 2000 NA220/00 Airfryer serie 2000 de 4,2 l

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Esta reseña se realizó para Serie 2000 NA220/00 Airfryer serie 2000 de 4,2 l

27/02/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Muy práctica, la cocción es rápida y pareja. Sumamente recomendable

Esta reseña se realizó para Serie 2000 NA231/00 Airfryer serie 2000 de 6,2 l (plateado)

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Avisos legales

  1. En comparación con papas fritas caseras cocidas en una freidora convencional.

  2. Encuesta a usuarios de HomeID, 6000 encuestados, 2021.

  3. Porcentajes promedio basados en mediciones internas de laboratorio con Philips Airfryers; se compara la cocción de una pechuga de pollo (la AF se coloca a 160 °C sin precalentamiento) o un filete de salmón (la AF se coloca a 200 °C sin precalentamiento) y la cocción usando un horno de clase A.