Descontinuado
PPX720/INT
Sonido, brillo y movilidad Xtreme
El televisor PicoPix MaxTV, basado en Android TV, proyecta imágenes de hasta 120” en verdadero Full HD. Gracias a correcciones de imágenes múltiples, brillo automático, batería de hasta 4 horas y funciones de radio portátil, te preguntarás cómo pudiste vivir sin él por tanto tiempo.
Verdadero FULL HD de 120" y 1080p
Sonido y movilidad Xtreme
Experiencia de Android TV
Función de radio portátil con Bluetooth
El enfoque automático con un solo clic elimina lo engorroso de la configuración manual. La cámara de alta resolución y el foco automático con tecnología de IA te garantizan siempre la obtención de una imagen más nítida, automáticamente.
Un proyector PicoPix Max TV ultracompacto que cuenta con todo lo que necesitas. Aprovecha al máximo la batería de 4 horas en modo de proyección o 10 horas en modo de altavoz Bluetooth. La función de batería portátil también cargará todos tus dispositivos a través del puerto USB-C o USB-A.
La tecnología DLP de Texas Instruments, que se utiliza en 9 de cada 10 cines en todo el mundo, ofrece proyecciones nítidas, contraste profundo e imágenes brillantes en cualquier situación. Puedes esperar una experiencia visual inigualable con colores brillantes que proporcionan el 100% de la señal REC709.
1.0
de 5
1
Resumen
KAnt360
03/01/2022
España
no funciono despues actualizacion
el equipo dejo de funcionar correctamente después de la actualización de la pagina de soporte de España, creo que es firmware esta defectuoso y me pelotean de un numero de teléfono a otro ,hasta en ingles donde me dejan esperando ,no se puede poner un movil en la pagina donde solicitas el reclamo ,debes completar con 000 porque si no, no envia , errores que no esperaba de una firma de este tipo
Contras
nada de soporte ,de un telefono a otro sin resolver nada
Esta reseña se realizó para PicoPix MaxTV PPX720 Proyector móvil
Fecha de uso 2020-12-03
Esta reseña se realizó para PicoPix MaxTV PPX720 Proyector móvil
Fecha de uso 2020-12-03
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Proyectores para conexión directa con una máquina de procesamiento automático de datos, como un smartphone, una laptop, una computadora, un reproductor de discos Blu-ray, etc.