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PicoPix MaxTV Proyector móvil

Descontinuado

Asistencia técnica

PicoPix MaxTVProyector móvil

PPX720/INT

PicoPix MaxTV Proyector móvil

Descontinuado

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Software y controladores

Actualización de software - English (US)

  • versión: V1.0.56
  • ZIP archivo, 469.7 MB
  • 5 August 2022

Acuerdo de licencia de usuario final

  • versión: 1.0
  • TXT archivo, 13.7 kB
  • 23 January 2023

Manuales y documentación

Folleto - English (US)

  • PDF archivo, 2.2 MB
  • 20 December 2022

Garantía y servicio

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Garantía

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