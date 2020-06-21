Descontinuado
Cabezales flexibles Lift & Cut
40 min. de uso sin cable/8 h de carga
El sistema Lift & Cut con doble cuchilla levanta el vello y lo corta al ras.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para una afeitada más suave.
La primera cuchilla levanta cada vello mientras que la segunda lo corta cómodamente debajo del nivel de la piel, para un resultado realmente suave.
4.0
de 5
188
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
juan2010
21/06/2020
Chile
gran producto
gran producto lo tengo hace 3 o 4 años aprox facil de usar y limpiar, no produce cortes y ademas me ahorra tiempo en la afeitada
Ventajas
muy sencilla de usar y muy comoda
Contras
nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6926/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6926/16 Afeitadora eléctrica en seco
samy
30/01/2017
Chile
me encanta
uso fácil y rápido deja un muy buen afeitado en pocos minutos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6996/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6996/16 Afeitadora eléctrica en seco
Mikellet
10/07/2022
España
Excelente producto
Despues de más de 14 Años de servicio, le he cambiado los cabezales y como el primer dia ! Magnífica Afeitadora ! Gracias Philips !
Ventajas
Afeitadora y apurado sin problemas
Contras
Me ha jubilado !!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco