Descontinuado
Cabezales flexibles DualPrecision
50 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Cortapatillas desplegable
Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para una afeitada más suave.
La potente y duradera batería de iones de litio, eficiente energéticamente, proporciona más afeitados por carga. Cárgala durante una hora y disfrutarás de más de 50 minutos de afeitado, aproximadamente 17 afeitados. Cárgala durante 3 minutos y tendrás energía suficiente para un afeitado.
4.1
de 5
60
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
Valgh
11/06/2020
Chile
Buena opción
Es una buena afeitadora considerando precio calidad. Mi esposo la ocupa siempre y demora muy poco afeitandose.
Ventajas
Todo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Dry electric shaver
Trixia
22/06/2019
Chile
Batería larga duración
Se la regalé a mi esposo para la Navidad 2018, al día de hoy 22 de junio 2019, la ha usado a diario y no ha necesitado cargarla nuevamente, recien la luz le esta dando aviso. Gracias Phillips por hacer una afeitadora de tan excelente calidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Dry electric shaver
Basakato
28/02/2024
España
Muy bien
Recommended friends A todos mis amigos y a toda mi familia
Ventajas
Todo bien
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver