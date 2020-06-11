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Descontinuado

Shaver series 5000 PowerTouchAfeitadora eléctrica en seco

PT860/14

4.1
| (60) Opiniones | 88% ha recomendado este producto
DualPrecision
El sistema PowerTouch le añade energía a tus mañanas. Ahora con más minutos por carga, cabezales completamente lavables y cuchillas DualPrecision que te afeitan más al ras. Con PowerTouch Plus podrás comenzar más rápido tu día.
Ver todos los beneficios

Atrapa más vello

DualPrecision

  • Cabezales flexibles DualPrecision

  • 50 min de uso inalámbrico/1 h de carga

  • Cortapatillas desplegable

Los cabezales DualPrecision afeitan eficazmente los vellos largos y la barba corta

Los cabezales DualPrecision afeitan eficazmente los vellos largos y la barba corta

Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba.

Flex & Float se ajusta a las curvas del cuello y el rostro

Flex & Float se ajusta a las curvas del cuello y el rostro

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para una afeitada más suave.

Más de 50 minutos de afeitado, 1 hora de carga

Más de 50 minutos de afeitado, 1 hora de carga

La potente y duradera batería de iones de litio, eficiente energéticamente, proporciona más afeitados por carga. Cárgala durante una hora y disfrutarás de más de 50 minutos de afeitado, aproximadamente 17 afeitados. Cárgala durante 3 minutos y tendrás energía suficiente para un afeitado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

60

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

11/06/2020

Chile

Chile

Buena opción

Es una buena afeitadora considerando precio calidad. Mi esposo la ocupa siempre y demora muy poco afeitandose.

Ventajas

Todo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Dry electric shaver

22/06/2019

Chile

Chile

Batería larga duración

Se la regalé a mi esposo para la Navidad 2018, al día de hoy 22 de junio 2019, la ha usado a diario y no ha necesitado cargarla nuevamente, recien la luz le esta dando aviso. Gracias Phillips por hacer una afeitadora de tan excelente calidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Dry electric shaver

28/02/2024

España

España

Muy bien

Recommended friends A todos mis amigos y a toda mi familia

Ventajas

Todo bien

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver

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