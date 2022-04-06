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Descontinuado

Shaver series 5000 PowerTouchAfeitadora eléctrica en seco

PT870/14

3.9

| (7) Opiniones | 86% ha recomendado este producto

DualPrecision

El sistema PowerTouch Plus le añade energía a tus mañanas. Ahora con más minutos por carga, cabezales completamente lavables y cuchillas DualPrecision que te afeitan más al ras. Con PowerTouch Plus podrás comenzar más rápido tu día.

Ver todos los beneficios

Atrapa más vello

DualPrecision

  • Cabezales flexibles DualPrecision

  • 50 min de uso inalámbrico/1 h de carga

  • Cortapatillas desplegable

Los cabezales DualPrecision afeitan eficazmente los vellos largos y la barba corta

Los cabezales DualPrecision afeitan eficazmente los vellos largos y la barba corta

Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba.

Cabezales rotatorios y flexibles para afeitar cada curva del rostro con comodidad

Cabezales rotatorios y flexibles para afeitar cada curva del rostro con comodidad

Los cabezales se flexionan para permanecer en contacto con la piel y pivotan para aportar una nueva dimensión de movimiento, todo lo cual proporciona un afeitado cercano, rápido y cómodo.

Las cuchillas Super Lift & Cut levantan el vello para una afeitada más al ras

Las cuchillas Super Lift & Cut levantan el vello para una afeitada más al ras

La primera cuchilla levanta cada vello mientras que la segunda lo corta cómodamente debajo del nivel de la piel, para un resultado realmente suave.

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3.9

de 5

7

Opiniones

86%

ha recomendado este producto

2

06/04/2022

Chile

Chile

BUENÍSIMA...

Tengo una ya más de 17 años y sigue funcionado de maravilla. La compraría otra vez a ojos cerrados. Muy recomendable¡¡

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Afeitadora eléctrica en seco

13/05/2020

España

España

Comprador verificado

Philips Shaver series 5000

Maquina de afeitar muy recomendable, se siempre que he utlizado la marca Philips y seguro que la próxima también lo sera.

Ventajas

durabilidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Dry electric shaver

Fecha de uso 2018-05-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Dry electric shaver

Fecha de uso 2018-05-13

15/09/2013

Argentina

Argentina

Producto como todos los de Philips, excelente.

Producto de fácil uso, imprescindible en la vida moderna, de muy fácil limpieza, bajo nivel de ruido y adecuado tamaño para llevar de viaje.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Dry electric shaver

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