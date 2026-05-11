Descontinuado
Recorta, modela y afeita
Para cualquier longitud de vello
2 peines recortadores extraíbles
Recargable, uso en seco y en húmedo
Diseñado para el estilo facial y el grooming, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la cuchilla que se mueve a 200 veces por segundo, es eficaz incluso en los vellos más largos.
Recorta tu barba con una alta precisión usando uno de los 2 peines recortadores para barba incluidos. 1 mm para una barba incipiente y 2 mm para una barba media.
Obtén resultados precisos en segundos con la cuchilla de doble filo, que te permite ver cada vello que cortas.
Premios
4.4
de 5
1400
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
GATIJOS
11/05/2026
Chile
Comprador verificado
Un muy buen producto
Muy buena en general, cumple con lo que ofrece, la carga dura bastante, cómodo, no genera irritación post afeitado.
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 QP1424/10
Date of Use 2026-04-06
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 QP1424/10
Date of Use 2026-04-06
Xupasorra99
12/04/2026
Chile
Comprador verificado
La One blade es excepcional
La máquina es simplemente excepcional, calidad/precio, loss repuestos son fáciles de encontrar, duraderos, el afeitado, obviamente no es a ras, pero es muy rápido, en 3 minutos pierdes la barba que se tardó 3 meses en crecer,
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Marcelo 48
06/03/2026
Chile
Comprador verificado
Maquina Perfecta
Buen producto excelente cumple con las especificaciones de fabrica queda la piel suave
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Encuesta en línea a 16.003 hombres, usuarios de aparatos de aseo eléctricos, realizada en 2024
Cada cuchilla dura hasta 4 meses para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados completos a la semana. Los resultados reales pueden variar.