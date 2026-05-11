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  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
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OneBladeRostro

QP2724/10

4.4
| (1400) Opiniones | 90% ha recomendado este producto
Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Olvídese de tener que seguir múltiples pasos y utilizar muchas herramientas. OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elige Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de cuidado personal 1

Diseñada para cortar el vello, no la piel

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

  • Recorta, perfila y afeita

  • Cuchilla original

  • Peine recortador para barba ajustables 5 en 1

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (12 000 veces por minuto) que es eficaz incluso en vellos más largos.

3 peines-guía recortadores desmontables para barba incipiente (1, 3 y 5 mm)

3 peines-guía recortadores desmontables para barba incipiente (1, 3 y 5 mm)

Recorte su barba incipiente a la longitud precisa con uno de los 3 peines para barba incipientes incluidos. De 1 mm para un recorte matutino, de 3 mm para un recorte ajustado y de 5 mm para una barba larga.

Perfile

Perfile

Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!

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Piezas y accesorios

    • OneBlade

    OneBlade
    Cuchilla de repuesto

    QP220/51
    • Recorta, perfila y afeita
    • Dos originales
    • Para todos los mangos OneBlade
    • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

1400

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

11/05/2026

Chile

Chile

Comprador verificado

Un muy buen producto

Muy buena en general, cumple con lo que ofrece, la carga dura bastante, cómodo, no genera irritación post afeitado.

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 QP1424/10

Date of Use 2026-04-06

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 QP1424/10

Date of Use 2026-04-06

12/04/2026

Chile

Chile

Comprador verificado

La One blade es excepcional

La máquina es simplemente excepcional, calidad/precio, loss repuestos son fáciles de encontrar, duraderos, el afeitado, obviamente no es a ras, pero es muy rápido, en 3 minutos pierdes la barba que se tardó 3 meses en crecer,

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro

06/03/2026

Chile

Chile

Comprador verificado

Maquina Perfecta

Buen producto excelente cumple con las especificaciones de fabrica queda la piel suave

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16.003 hombres, usuarios de aparatos de aseo eléctricos, realizada en 2024 

  1. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.