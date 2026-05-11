Recorta, perfila y afeita
Cuchilla original
Peine recortador para barba ajustables 5 en 1
Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (12 000 veces por minuto) que es eficaz incluso en vellos más largos.
Recorte su barba incipiente a la longitud precisa con uno de los 3 peines para barba incipientes incluidos. De 1 mm para un recorte matutino, de 3 mm para un recorte ajustado y de 5 mm para una barba larga.
Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!
4.4
de 5
1400
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
GATIJOS
11/05/2026
Chile
Comprador verificado
Un muy buen producto
Muy buena en general, cumple con lo que ofrece, la carga dura bastante, cómodo, no genera irritación post afeitado.
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 QP1424/10
Date of Use 2026-04-06
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 QP1424/10
Date of Use 2026-04-06
Xupasorra99
12/04/2026
Chile
Comprador verificado
La One blade es excepcional
La máquina es simplemente excepcional, calidad/precio, loss repuestos son fáciles de encontrar, duraderos, el afeitado, obviamente no es a ras, pero es muy rápido, en 3 minutos pierdes la barba que se tardó 3 meses en crecer,
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Marcelo 48
06/03/2026
Chile
Comprador verificado
Maquina Perfecta
Buen producto excelente cumple con las especificaciones de fabrica queda la piel suave
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Encuesta en línea a 16.003 hombres, usuarios de aparatos de aseo eléctricos, realizada en 2024
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.