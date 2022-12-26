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OneBladeCuchilla de repuesto

QP220/51

4.3
| (110) Opiniones | 86% ha recomendado este producto
Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.
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Diseñado para cortar pelo, no piel

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

  • Recorta, perfila y afeita

  • Dos originales

  • Para todos los mangos OneBlade

  • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Cuchilla que perdura

Cuchilla que perdura

Cuchilla duradera de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación fresca. Cuando aparezca el indicador de reemplazo (el ícono de expulsión) en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya no sea óptimo y sea hora de considerar cambiar la cuchilla para obtener la mejor experiencia de afeitado

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

110

Opiniones

86%

ha recomendado este producto

26/12/2022

Chile

Chile

4-5 AÑOS

Me compré hace 4-5 años la primera versión de esta maquinita. La vendedora me comentó que "cuando comience a sentir que no corta bien compre el repuesto"... Recién ahora luego de tanto tiempo me viene a fallar la cuchilla (ni siquiera falló el filo, cedió por uso los muelles)... Muy buena compra, muy buen producto en general! Y ojo que la batería; cargador y la máquina en sí siguen perfectos!

Ventajas

Calidad de producto en general.

Contras

Casi quedo a medio afeitar jajaja.

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto

01/05/2022

Chile

Chile

No mas Guillette

Es la mejor maquina para rasurar del mercado inclusive mejor que una presto barba deja a ras evita cualquier tipo de corte si te gusta precision den la barba es ideal ademas la he recomendado a familiares con calvicie y la utilizan para rapar su cabecera y les ha ido increible

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/51 Cuchilla de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/51 Cuchilla de repuesto

01/05/2022

Chile

Chile

Excelente producto

Producto con muy buen rendimiento en cuanto a la cuchilla y a la bateria. He probado productos de la competencia y no hay comparacion con one blade

Ventajas

Bateria y cuchilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/51 Cuchilla de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/51 Cuchilla de repuesto

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  1. Encuesta en línea a 16.003 hombres, usuarios de aparatos de aseo eléctricos, realizada en 2024 

  1. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.