Recorta, perfila y afeita
Cuchilla original
Peine recortador para barba ajustables 5 en 1
Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (12 000 veces por minuto) que es eficaz incluso en vellos más largos.
Recorte su barba incipiente a la longitud precisa con uno de los 3 peines para barba incipientes incluidos. De 1 mm para un recorte matutino, de 3 mm para un recorte ajustado y de 5 mm para una barba larga.
Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!
4.3
de 5
210
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
BSouL
26/11/2025
Chile
Comprador verificado
Excelente maquina
la facilidad de uso del equipo, el cambio rapido de clips y lo bien que deja la barba
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
WWF46
25/08/2025
Chile
Comprador verificado
Lo mejor y sin pagar de más..
Excelente equipo hasta ahora funciona perfecto, compacto y muy buena rasurada en todos lados
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Tito00771
21/07/2025
Chile
Comprador verificado
Excelente producto.
Excelente producto. No deja daños a la piel y sobretodo, es muy práctica. La recomiendo 100%
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Encuesta en línea a 16.003 hombres, usuarios de aparatos de aseo eléctricos, realizada en 2024
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.