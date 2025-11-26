Este producto es excelente, lo he usado por años con muy buenos resultados. Siempre me ha llamado la atención que el precio de los repuestos es proporcionalmente muy muy alto con respecto al producto completo. Cada vez que he tenido que comprar repuestos, caigo en la duda si no es más conveniente comprar una máquina nueva, pero como la máquina que tengo sigue funcionando a la perfección decanto en comprar sólo repuestos. Ahora perdí el cable del cargador y ahora sí considerando el valor de un cable (alternativo por lo demás, ya que Philips no lo ofrece como repuesto) más el de los repuestos, opté por renovar la máquina completa, pero me encuentro con la mala sorpresa que ahora el cargador es USB. Cuál es el sentido de eso? porqué querría cargar mi afeitadora en mi laptop o en mi televisor? Ahora la ficha técnica dice que una carga completa toma 8 horas!! para 45 min de funcionamiento. Con el tomacorriente de pared tradicional yo la cargaba el tiempo que demoraba en ducharme para afeitarme tranquilo después. Ahora tengo que comprar un adaptador de CA a USB, o dejar la máquina durante toda la noche en mi escritorio ¿?