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  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
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  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo

Descontinuado

OneBlade Pro

QP6510/20

4.3
| (305) Opiniones | 88% ha recomendado este producto
Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Olvídese de tener que seguir múltiples pasos y utilizar muchas herramientas. OneBlade lo hace todo**.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elige Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de cuidado personal 1

Diseñado para cortar pelo, no piel

Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo

  • Recorta, modela y afeita

  • Para cualquier longitud de pelo

  • Peine-guía de precisión 12 longitudes

  • Recargable, uso en seco y en húmedo

Exclusiva tecnología OneBlade

Exclusiva tecnología OneBlade

Diseñado para modelar y perfilar el vello facial y corporal, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con los vellos más largos.

Recorta

Recortate la barba a la longitud que prefieras. Tu Philips OneBlade incluye un peine preciso con 12 longitudes que podés utilizar para crear todo tipo de estilos, desde una barba corta o una barba media hasta una barba más larga.

Modela

Obtené líneas precisas en segundos, gracias a la cuchilla de doble cara que te permite ver cada vello que cortás.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

    • OneBlade

    OneBlade
    Cuchilla de repuesto

    QP210/50
    • Recorta, perfila y afeita
    • Una original
    • Se adapta a todas los mangos OneBlade
    • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca

Opiniones

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4.3

de 5

305

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

02/09/2021

Chile

Chile

He probado mucha

Oneblade es para mi la mejor máquina de afeitar que he utilizado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro

15/06/2021

Chile

Chile

Muy recomendado

Excelente producto, muy cómodo y de gran facilidad de uso. La velocidad de carga es increíble para nunca dejarte mal afeitado o con una barba desarreglada

Ventajas

Corte y carga

Contras

Extrañé que no venga un bolsito de viaje

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro

15/06/2021

Chile

Chile

Increíble makina !!!

Lejos la mejor makina que e tenido para afeitarme y modelar mi barba. Además de que tiene muy buena durabilidad de carga batería. Y resistente al agua.

Ventajas

Muy buena calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16.003 hombres, usuarios de aparatos de aseo eléctricos, realizada en 2024 

  1. Cada cuchilla dura hasta 4 meses para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.

  2. Se adapta a todas cuchillas Oneblade, excepto QP4xx