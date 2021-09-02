Descontinuado
Recorta, modela y afeita
Para cualquier longitud de pelo
Peine-guía de precisión 12 longitudes
Recargable, uso en seco y en húmedo
Diseñado para modelar y perfilar el vello facial y corporal, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con los vellos más largos.
Recortate la barba a la longitud que prefieras. Tu Philips OneBlade incluye un peine preciso con 12 longitudes que podés utilizar para crear todo tipo de estilos, desde una barba corta o una barba media hasta una barba más larga.
Obtené líneas precisas en segundos, gracias a la cuchilla de doble cara que te permite ver cada vello que cortás.
4.3
de 5
305
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
Alvmd
02/09/2021
Chile
He probado mucha
Oneblade es para mi la mejor máquina de afeitar que he utilizado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro
Ftienken
15/06/2021
Chile
Muy recomendado
Excelente producto, muy cómodo y de gran facilidad de uso. La velocidad de carga es increíble para nunca dejarte mal afeitado o con una barba desarreglada
Ventajas
Corte y carga
Contras
Extrañé que no venga un bolsito de viaje
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro
Chepo
15/06/2021
Chile
Increíble makina !!!
Lejos la mejor makina que e tenido para afeitarme y modelar mi barba. Además de que tiene muy buena durabilidad de carga batería. Y resistente al agua.
Ventajas
Muy buena calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro
Encuesta en línea a 16.003 hombres, usuarios de aparatos de aseo eléctricos, realizada en 2024
Cada cuchilla dura hasta 4 meses para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.
Se adapta a todas cuchillas Oneblade, excepto QP4xx