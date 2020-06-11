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Descontinuado

Shaver series 7000 SensoTouchUnidad de afeitado

RQ11/51

4
| (10) Opiniones | 90% ha recomendado este producto
Para un afeitado al ras
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos en tu rostro. Reemplaza los cabezales y consigue nuevamente un 100% de rendimiento.
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Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

Para un afeitado al ras

  • Cuchillas DualPrecision

  • Unidad de repuesto

  • Se adapta a SensoTouch 2D (RQ11xx)

Cabezales de repuesto para afeitadoras SensoTouch 2D

Cabezales de repuesto para afeitadoras SensoTouch 2D

Los cabezales de repuesto RQ11 son compatibles con las afeitadoras SensoTouch 2D (RQ11xx).

Sistema GyroFlex 2D que se ajusta fácilmente a las curvas

Sistema GyroFlex 2D que se ajusta fácilmente a las curvas

El sistema GyroFlex 2D de la afeitadora sigue los contornos de tu rostro y reduce la presión y la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.

Afeitadoras con tecnología Super Lift&Cut

Afeitadoras con tecnología Super Lift&Cut

El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

10

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

2

11/06/2020

Chile

Chile

Excelente afeitadora que cumple mis expectativas

Elegí esta afeitadora porque tengo la piel delicada, ha resultado bastante eficiente y la batería dura bastante, me deja un buen afeitado

Ventajas

Excelente calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

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23/04/2019

España

España

Repuesto cuchillas larga duración

Excelente el diseño, pero muy fácil el cambio y limpieza con el soporte incorporado y el rendimiento y apurado perfecto.

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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23/12/2017

España

España

Facilidad de uso. Producto caro

Gracias a estos cabezales es como si tuvieras la máquina de afeitar nueva. El inconveniente es que tienes que valorar si merece la pena al se bastante caro.

Sí, recomiendo este producto

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