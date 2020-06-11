Descontinuado
Cuchillas DualPrecision
Unidad de repuesto
Se adapta a SensoTouch 2D (RQ11xx)
Los cabezales de repuesto RQ11 son compatibles con las afeitadoras SensoTouch 2D (RQ11xx).
El sistema GyroFlex 2D de la afeitadora sigue los contornos de tu rostro y reduce la presión y la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.
El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.
4.0
de 5
10
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
11/06/2020
Chile
Excelente afeitadora que cumple mis expectativas
Elegí esta afeitadora porque tengo la piel delicada, ha resultado bastante eficiente y la batería dura bastante, me deja un buen afeitado
Ventajas
Excelente calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Artur12
23/04/2019
España
Repuesto cuchillas larga duración
Excelente el diseño, pero muy fácil el cambio y limpieza con el soporte incorporado y el rendimiento y apurado perfecto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Ggvv
23/12/2017
España
Facilidad de uso. Producto caro
Gracias a estos cabezales es como si tuvieras la máquina de afeitar nueva. El inconveniente es que tienes que valorar si merece la pena al se bastante caro.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado