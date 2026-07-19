S1881/00
Cuchillas PowerCut
Cabezales flotantes 3D
Acero europeo anticorrosión
Afeitada en seco y húmedo
Las 27 cuchillas autoafilables con 3,5 millones de movimientos de corte por minuto cortan cada pelo de forma uniforme hasta 0,046 mm para lograr un acabado suave y uniforme en cada sesión de afeitado.
Las cuchillas autoafilables son de acero quirúrgico para que resistan la corrosión y se mantienen como nuevas durante 2 años.
Elija un cómodo afeitado en seco o combínelo con su espuma o gel favoritos para un refrescante afeitado en húmedo, incluso en la ducha.
3.0
de 5
1
Resumen
Alnet
19/07/2026
Argentina
Comprador verificado
Es acorde al precio
El producto no es malo pero tengo otras afeitadoras Phillips antiguas que afeitan muchisimo mejor. Viva la índustria Argentina
Ventajas
Precio Razonable. Carga USB
Contras
Mucho plastico y se nota baja calidad de materiales, con la barba algo crecida la afeitadora tira, cosas que con viejas Phillips no pasa
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1881/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-06-07
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1881/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-06-07