S3882/02
Afeitada cómoda y al ras, incluso en pieles sensibles
La nueva afeitadora serie 3000 de Philips con cabezales flexibles 6D y revestimiento SkinGlide está diseñada para mantenerse al ras de la piel a fin de lograr una afeitada suave y cómoda. Con el modo sensible, puede experimentar una afeitada delicada, incluso en piel sensible.
Cuchillas PowerCut
Cabezales Flex 6D
En seco y húmedo
Revestimiento SkinGlide
El diseño especial permite que cada cabezal se curve de forma independiente para un contacto óptimo con la piel incluso en áreas difíciles de alcanzar, lo que garantiza una experiencia de afeitado cómoda y rápida.
Las 27 cuchillas autoafilables con 3,5 millones de movimientos de corte por minuto cortan cada pelo de forma uniforme para lograr un acabado suave y uniforme en cada sesión de afeitado.
El recubrimiento de microesferas SkinGlide se encuentra entre los cabezales de la afeitadora y la piel, a fin de reducir la fricción en la piel, para lograr una afeitada suave y cómoda.
Opiniones
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips en comparación con Philips S1101.
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips en comparación con Philips S1101
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips