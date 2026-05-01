ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso

Shaver 3000 SeriesAfeitadora eléctrica

S3882/02

Afeitada cómoda y al ras, incluso en pieles sensibles

La nueva afeitadora serie 3000 de Philips con cabezales flexibles 6D y revestimiento SkinGlide está diseñada para mantenerse al ras de la piel a fin de lograr una afeitada suave y cómoda. Con el modo sensible, puede experimentar una afeitada delicada, incluso en piel sensible.

Ver todos los beneficios

Afeitada cómoda y al ras, incluso en pieles sensibles

  • Cuchillas PowerCut

  • Cabezales Flex 6D

  • En seco y húmedo

  • Revestimiento SkinGlide

Los cabezales Flex 6D garantizan un contacto óptimo con la piel

Los cabezales Flex 6D garantizan un contacto óptimo con la piel

El diseño especial permite que cada cabezal se curve de forma independiente para un contacto óptimo con la piel incluso en áreas difíciles de alcanzar, lo que garantiza una experiencia de afeitado cómoda y rápida.

Cuchillas PowerCut para una afeitada rápida y al ras

Cuchillas PowerCut para una afeitada rápida y al ras

Las 27 cuchillas autoafilables con 3,5 millones de movimientos de corte por minuto cortan cada pelo de forma uniforme para lograr un acabado suave y uniforme en cada sesión de afeitado.

Para una afeitada suave y cómoda

Para una afeitada suave y cómoda

El recubrimiento de microesferas SkinGlide se encuentra entre los cabezales de la afeitadora y la piel, a fin de reducir la fricción en la piel, para lograr una afeitada suave y cómoda.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips en comparación con Philips S1101.

  2. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips en comparación con Philips S1101

  3. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips

  4. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips