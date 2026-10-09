Asistencia técnica
S3882/02
¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
Extracción de cabezales de afeitado de la afeitadora
Afeitado en húmedo, afeitado en seco, espuma/gel o uso en la ducha: ¿qué rutina de afeitado de Philips debo elegir?
¿Qué hace a las afeitadoras Philips duraderas y fiables a lo largo del tiempo?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Cómo encuentro el modelo de afeitadora y las piezas de repuesto compatibles?
¿En qué se diferencian las afeitadoras eléctricas Philips de las afeitadoras manuales, los barberos y otros utensilios de afeitado?
¿Las afeitadoras Philips son resistentes al agua, lavables o aptas para la ducha?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Qué significan los pilotos de mi afeitadora Philips S1000, S3000 o X3000?
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
Afeitadoras rotatorias frente a afeitadoras de lámina de Philips: ¿cuál es mejor para mi afeitado?
¿Puedo conseguir un afeitado apurado sin irritación con una afeitadora Philips?
¿Cómo funcionan las afeitadoras Philips con barba gruesa o densa?
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