Descontinuado
Sistema de cuchillas ComfortCut
30 min de uso inalám./8 horas de carga
Recortador de precisión SmartClick
Afeitada al ras sin rasguños ni cortes. Nuestro sistema de cuchillas ComfortCut con perfil de cabezales redondeados se desliza suavemente, mientras protege la piel.
Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Obtén una afeitada cómoda, en seco o húmedo. Nuestras cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente por la piel, mientras te protege de rasguños y cortes.
4.3
de 5
157
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Chpazorras
16/09/2021
Chile
Afeitadora S5050
Excelente producto, afeitado al ras, facil de utilizar
Ventajas
Costo, duración batería,
Contras
Difícil de secar, mantiene olor a humedad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/64 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/64 Wet and dry electric shaver
Covra
01/05/2021
Chile
Comprador verificado
Producto simple de usar
Me encantó. Fácil de usar, gran versatilidad, y la duración de la batería es más de lo señalado en el manual, aunque demora más en cargar también.
Ventajas
Poder usarla no solo en seco.
Contras
Tiempo de demora en la carga
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/04 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/04 Wet and dry electric shaver
21/06/2020
Chile
Buen producto, buen diseño y buen precio.
La maquina phillips aquatouch es muy buena, la tengo hace 3 meses mas o menos. Es silenciosa, no causa irritacion y deja una afeitada excelente. Me gusto porque es facil de tomar, muy ergonomica y la bateria dura muchos dias. Ademas en facil de limpiar, pues no hay que desarmar las cuchillas. Se lava bajo el agua corriente y listo. Por ultimo la puedo usar en seco o mojado.
Ventajas
Calidad, ergonomica, silenciosa.
Contras
Cable debiera ser enroscado como se las maquinas phillips mas antiguas, pues tuve una de esas, con ese cable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/04 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/04 Wet and dry electric shaver
Protege 10 veces más que una cuchilla normal; prueba realizada en Alemania en 2015, después de 21 días de aclimatación