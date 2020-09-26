Descontinuado
Sistema de cuchillas ComfortCut
40 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Recortador de precisión SmartClick
Afeitada al ras sin rasguños ni cortes. Nuestro sistema de cuchillas ComfortCut con perfil de cabezales redondeados se desliza suavemente, mientras protege la piel.
Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Obtén una afeitada cómoda, en seco o húmedo. Nuestras cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente por la piel, mientras te protege de rasguños y cortes.
4.3
de 5
92
Opiniones
89%
ha recomendado este producto
RIMNCHILe
26/09/2020
Chile
Comprador verificado
Excelente prodcuto
Me gusta porque no maltrata la cara, afeita al ras y la batería le dura mucho.
Ventajas
batería, afeitada al ras
Contras
ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5070/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5070/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Al2020
12/06/2020
Chile
Cumple muy bien con su función
Compré una afeitadora sin conocer mucho qué opciones había y cuál era mejor, luego de revisar precios, funciones, características y manejo de varias opciones en la tienda, me decidí por este modelo de Philips por considerarla de fácil manejo, cómoda y a precio conveniente. No me arrepiento y el destinatario del regalo quedó feliz, la usa a diario sin complicaciones, la batería dura bastante y cuando hay que cargarla, se realiza con relativa rapidez. Cumple muy bien su función y quedé muy satisfecha, tanto yo con mi compra y él quería la usa!
Ventajas
Fácil uso, cómoda y batería con buena duración
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5070/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5070/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Richi80
05/12/2018
Chile
Cumple Completamente las expectativas
La compre comparando varias maquinas y me decidí por esta ya sea por su prestigio y algo que me pareció importante al momento de elegir "tiene carga rápida" es decir en corto tiempo se carga y se puede afeitar uno.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5070/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5070/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Protege 10 veces más que una cuchilla normal; prueba realizada en Alemania en 2015, después de 21 días de aclimatación