Descontinuado
Sistema de cuchillas MultiPrecision
45 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Recortador de precisión SmartClick
Afeitado al ras sin cortes ni rasguños. El sistema de cuchillas MultiPrecision con cabezal redondeado se desliza suavemente para proteger tu piel.
Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Obtén un afeitado rápido y al ras. Nuestro sistema de cuchillas MultiPrecision levanta y corta todo el vello y la barba restante: en pocas pasadas.
Premios
4.2
de 5
281
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Pat1957
13/11/2020
Chile
Un producto muy necesario y útil.
Me gusta por su comodidad, diario y manejo seguro. Felicitaciones a Philips, por crear un producto de tan alta calidad.
Ventajas
Cómodo y seguro.
Contras
Nada.
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Wet and dry electric shaver
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06/11/2020
Chile
Hace tiempo que fallo la que tenia
Siempre he usado afeitadora philips Pero ya no tengo.....
Ventajas
Si
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Wet and dry electric shaver
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Yeimy
05/11/2020
Chile
Muy buena máquina
La e comprado por segunda ves .mucho mejor que cualquier otra máquina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Wet and dry electric shaver
Protege 10 veces más que una cuchilla normal; prueba realizada en Alemania en 2015, después de 21 días de aclimatación