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  • Afeitada segura en seco y húmedo
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  • Afeitada segura en seco y húmedo
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Descontinuado

Shaver series 5000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5420/04

4.2
| (281) Opiniones | 87% ha recomendado este producto

2 Premios

Afeitada segura en seco y húmedo
La rasuradora AquaTouch protege tu piel mientras disfrutas de una rasurada refrescante. Nuestro sistema de cuchillas MultiPrecision con cabezales de perfil redondeados se desliza suavemente y está diseñado para proteger tu piel.
Ver todos los beneficios

Protege 10 veces más que una cuchilla normal

Afeitada segura en seco y húmedo

  • Sistema de cuchillas MultiPrecision

  • 45 min de uso inalámbrico/1 h de carga

  • Recortador de precisión SmartClick

Un recortador de cabezal redondeado se desliza suavemente para proteger tu piel

Un recortador de cabezal redondeado se desliza suavemente para proteger tu piel

Afeitado al ras sin cortes ni rasguños. El sistema de cuchillas MultiPrecision con cabezal redondeado se desliza suavemente para proteger tu piel.

Disfruta de una cómoda afeitada en seco o de una refrescante afeitada húmeda con Aquatec

Disfruta de una cómoda afeitada en seco o de una refrescante afeitada húmeda con Aquatec

Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.

Las cuchillas levantan y luego cortan los vellos largos y cortos para una afeitada rápida

Las cuchillas levantan y luego cortan los vellos largos y cortos para una afeitada rápida

Obtén un afeitado rápido y al ras. Nuestro sistema de cuchillas MultiPrecision levanta y corta todo el vello y la barba restante: en pocas pasadas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Piezas y accesorios

Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

281

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

13/11/2020

Chile

Chile

Un producto muy necesario y útil.

Me gusta por su comodidad, diario y manejo seguro. Felicitaciones a Philips, por crear un producto de tan alta calidad.

Ventajas

Cómodo y seguro.

Contras

Nada.

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Wet and dry electric shaver

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06/11/2020

Chile

Chile

Hace tiempo que fallo la que tenia

Siempre he usado afeitadora philips Pero ya no tengo.....

Ventajas

Si

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Wet and dry electric shaver

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05/11/2020

Chile

Chile

Muy buena máquina

La e comprado por segunda ves .mucho mejor que cualquier otra máquina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Wet and dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Protege 10 veces más que una cuchilla normal; prueba realizada en Alemania en 2015, después de 21 días de aclimatación