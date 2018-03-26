Descontinuado
Sistema de cuchillas MultiPrecision
50 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Recortador de precisión SmartClick
Afeitado al ras sin cortes ni rasguños. El sistema de cuchillas MultiPrecision con cabezal redondeado se desliza suavemente para proteger tu piel.
Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Afeita las zonas más densas de la barba aún más rápido con un 10% de potencia adicional si activas el modo Turbo.
Premios
4.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Euge62
26/03/2018
Chile
Buen producto
La verdad es que al principio me costo adaptarme a este nuevo producto, estaba aostumbrado a mi antigua afeitadora, pero con el correr de los dias encontre exelente mi nueva afeitadora. La encuentro exelente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5620/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5620/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Luismi
12/02/2017
España
Buena máquina de afeitar
Es muy buena máquina de afeitar. Sencilla de utilizar y también de mantener. El manejo es sencillo pues sólo tiene dos botones: uno para encender y apagar, y otro que activa potencia extra. El mantenimiento es básico: se puede vaciar fácilmente los pelos que se han afeitado y se puede lavar sin problemas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5620/12 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5620/12 Wet and dry electric shaver
Protege 10 veces más que una cuchilla normal; prueba realizada en Alemania en 2015, después de 21 días de aclimatación